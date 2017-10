Bengalos und Silvesterraketen Bengalische Feuer bei DFB-Pokalspiel in Schweinfurt

Schon vor dem Anpfiff des Pokalspiels zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Schweinfurt 05 am Dienstagabend (24.10.17) zündeten Anhänger des Bundesligisten aus Frankfurt Bengalische Feuer in ihrer Kurve. Außerdem stiegen über dem Schweinfurter Willy-Sachs-Stadion Silvesterraketen in die Luft.

Pokalspiel in Schweinfurt: Schnüdel-Fans antworten mit Bengalos

Die Fans des FC Schweinfurt 05 zündeten Bengalos während des Spiels.

Während des Spiels gab es dann die Antwort von den Schnüdel-Fans: Auch die Schweinfurter zündeten Bengalos. Ob und wie der Deutsche Fußball-Bund diese Aktionen bestrafen wird, ist bisher nicht klar. Erfahrungsgemäß wird der DFB aber ein Verfahren einleiten. Üblicherweise werden in solchen Fällen empfindliche Geldstrafe gegen die Vereine verhängt.

Wie kamen Bengalos ins Schweinfurter Stadion?

Wie die Raketen und Bengalos trotz der Eingangskontrollen ins Stadion gelangen konnten, darüber kann nur spekuliert werden. Allerdings ist das Stadiongelände in Schweinfurt während der Woche frei zugänglich.