Behördenverlagerung Landesbaudirektion nimmt in Ebern Arbeit auf

Heute nehmen die ersten Mitarbeiter der "Landesbaudirektion an der Autobahndirektion Nordbayern" im Alten Rathaus von Ebern ihre Arbeit auf. Im Zuge der Behördenverlagerung wechselte die Landesbaudirektion von Nürnberg nach Ebern.

Wie der Leiter der Landesbaudirektion, Johannes Nolte, gegenüber dem Bayerischen Rundfunk sagte, sind von den ersten acht Mitarbeitern sieben aus der Region, die von anderen Behörden oder von Wirtschaftsunternehmen kommen. In den nächsten Monaten soll die Zahl nun sukzessive auf 25 Mitarbeiter erhöht werden. Soviel Platz nämlich ist im historischen Rathaus von Ebern. Nolte sucht unter anderem Architekten, Bauingenieure, Juristen, Verwaltungsfachleute oder Informatiker. Der Freistaat Bayern hat das Historische Rathaus von Ebern mit rund 600 Quadratmetern für die Büros für vier Jahre angemietet.

Umzug in Neubau soll 2020 abgeschlossen sein

Bis spätestens 2020 sollen alle 100 Mitarbeiter der Landesbaudirektion von Nürnberg nach Ebern umgezogen sein. Der Freistaat Bayern will für die Landesbaudirektion einen Neubau erreichten. Für den Bau eines eigenen Gebäudes laufen laut Nolte momentan Gespräche. Künftig sollen in Ebern die zivilen und militärischen Hochbauaufgaben des Bundes in Bayern bearbeitet werden. Die Landesbaudirektion ist zuständig für die baufachliche und rechtliche Aufsicht von Baumaßnahmen des Bundes, die von den staatlichen Bauämtern durchgeführt werden.

Die Behörde hat noch 35 Mitarbeiter in München. Die sollen auch weiter in der Landeshauptstadt angesiedelt bleiben.