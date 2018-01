Kitzinger Karnevalsgesellschaft gibt bekannt Barbara Stamm bekommt den Kitzinger Schlappmaulorden

Wer bekommt den Schlappmaulorden 2018? Das hat die Kitzinger Karnevalsgesellschaft KiKaG gehütet wie ein Staatsgeheimnis, nun ist es raus: Es ist eine Unterfränkin. Landtagspräsidentin Barbara Stamm wird am Rosenmontag als "Schlappmaul" ausgezeichnet.

Er ist eine echte Traditionstrophäe, der Schlappmaulorden der Kitzinger Karnevalsgesellschaft KiKaG. Seit 1989 wählt der Elferrat des Kitzinger Karnevalsvereins alljährlich sein Schlappmaul. Die nötigen Eigenschaften sind: eine "gar trefflich lockere Zunge" sowie die Fähigkeit, ein "schlagkräftiges Wort zu führen". Das Schlappmaul 2018 hat die KiKaG nun am Donnerstagmittag (11.01.18) bekannt gegeben: Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU) wird den Orden am Rosenmontag (12.02.18) in Kitzingen bekommen.

Barbara Stamm: Erfreute Reaktion am Rand der Sondierungsgespräche

Der BR hat Barbara Stamm für eine telefonische Stellungnahme in einer Pause der Sondierungsgespräche in Berlin erreicht. Auf die Nachricht aus Unterfranken sagte Stamm:

"Natürlich freue ich mich sehr. Es ist ja mittlerweile bekannt, dass ich die Fröhlichkeit liebe und auch die fränkische Fastnacht liebe. Mit diesem Orden ausgezeichnet zu werden, ist schon noch mal etwas Besonderes in meiner Fastnachtslaufbahn." Barbara Stamm, Landtagspräsidentin und Schlappmaul 2018

Schlappmaul-Orden für Barbara Stamm: Wolfgang Bosbach hält Laudatio

Die im tauberfränkischen Bad Mergentheim geborene und in Würzburg lebende Barbara Stamm steht damit in einer Reihe mit Schlappmäulern wie Hans-Dietrich Genscher (1993), Gregor Gysi (2003), Marcel Reif (2010), Alfons Schuhbeck (2012), Claudia Roth (2014) oder Waldemar Hartmann (2015). Die Laudatio auf Stamm, die im aktuellen Kontrovers-BayernTrend die Hitliste der beliebtesten Politiker anführt, wird Wolfgang Bosbach halten. Der CDU-Politiker ist das Schlappmaul von 2017 und es ist Tradition, das der Vorgänger die Laudatio auf das aktuelle Schlappmaul hält.