Deutschlandweit einmalig Bahnhofsmission startet interkulturelles Projekt

"Für uns gehören Flüchtlinge und Menschen mit Migrationshintergrund längst zum Alltag unserer Arbeit. Wir kommen dabei aber auch öfter an die Grenzen. Weil wir den kulturellen Hintergrund von jemandem nicht kennen. Weil wir nicht entsprechend kommunizieren können. Weil uns die Sprache fehlt. Weil uns manchmal das Verständnis fehlt für jemand der da kommt in seiner Situation. Und dazu brauchen wir Menschen an unserer Seite, die genau diesen Hintergund kennen, die die Sprache beherrschen, die den Zugang oder die Tür für uns öffnen."