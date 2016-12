Nach der Axtattacke von Heidingsfeld Opfer auf finanzielle Unterstützung angewiesen

Mitte Juli 2016 wurde eine chinesische Familie aus HongKong und eine Würzburgerin beim Attentat eines Flüchtlings in einem Regionalzug attackiert. Ein 30-jähriger Chinese lag monatelang im Koma. Auch die anderen drei Opfer wurden schwer verletzt. Der Täter lebte zwei Jahre in Deutschland, galt in Ochsenfurt als gut integriert. Der Attentäter wurde auf seiner Flucht von der Polizei erschossen. Die Terrororganisation IS bekannte sich zu dem Anschlag.