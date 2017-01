Sechs Monate nach Axtattentat Opfer des Anschlags leiden noch an Folgen

Vor sechs Monaten griff ein 17-jähriger Afghane im Regionalexpress nach Würzburg Fahrgäste mit einer Axt an. Später verletzte er auch eine Spaziergängerin schwer. Die Opfer leiden noch heute an den Folgen des Anschlags.

Zwei Mal wurde einer Würzburgerin beim abendlichen Spaziergang unvermittelt mit einer Axt ins Gesicht geschlagen. Am 18. Juli 2016 wurde die damals 51-Jährige eines von fünf Opfern des ersten islamistischen Anschlags in Deutschland. Als erste hatte sie nach weniger als drei Wochen die Klinik verlassen können. Doch wie sich jetzt zeigt, sind die seelischen Wunden noch lange nicht verheilt. Aktuell befindet sich die städtische Angestellte in der Wiedereingliederungsphase. "Wir hatten uns alle sehr gefreut, sie wieder im Rathaus zu sehen", sagte Stadtsprecher Georg Wagenbrenner. Aber dann musste sich die Frau doch noch einmal krank melden.

Ingenieur erleidet Rückfall

Im zweiten Anlauf hat in der vergangenen Woche auch ein 31-Jähriger in Hongkong die Arbeit wieder aufgenommen. Der Ingenieur war mit seiner Verlobten und deren Eltern auf Europareise. In einem Regionalzug nach Würzburg wurden die Touristen von dem 17-Jährigen Attentäter mit Axt und Messer angegriffen. Die Gesellschaft für Deutsch-Chinesische Freundschaft hält immer noch Verbindung zu den Hongkong-Chinesen, die das Universitätsklinikum Würzburg erst nach vier Monaten verlassen konnten. Vereinssprecher Hans-Peter Trolldenier weiß von dem 31-Jährigen, dass er im Dezember wieder als Ingenieur gearbeitet hat. Doch Neun-Stunden-Tage setzten ihm so zu, dass er Ende 2016 einen Rückfall erlitten hatte und zwei Wochen im Krankenhaus verbringen musste.

Von der Polizei auf der Flucht erschossen

Bis zum Anschlag hatte der unbegleitete minderjährige Flüchtling in Gaukönigshofen im Landkreis Würzburg eine Übergangsklasse besucht. Zunächst von Ochsenfurt aus, wo er in einem Heim lebte. In den letzten beiden Wochen war er dann bei einer Pflegefamilie in Gaukönigshofen untergekommen. Wenige Stunden nach dem Anschlag wurde der 17-jährige Riaz Khan Admadzai erschossen, als er auf der Flucht Polizeibeamte mit dem Beil bedrohte. Viele im Dorf hatten den jungen Mann gekannt. Ein halbes Jahr später ist sein Anschlag nicht mehr Tagesgespräch.