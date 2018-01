Höchheim/Wülfershausen Außerplanmäßige Bürgermeisterwahlen in Rhön-Grabfeld

Zwei außerplanmäßige Bürgermeisterwahlen finden an diesem Sonntag statt: In Wülfershausen hatte der Bürgermeister nach einem Zerwürfnis im Gemeinderat hingeschmissen. In Höchheim war der Bürgermeister aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten.

Von: Norbert Steiche