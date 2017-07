Würzburger Kickers Spielbetrieb im Stadion unter Auflagen gesichert

Für die Würzburger Kickers ist kurz vor Saisonbeginn der Spielbetrieb im Stadion am Dallenberg gesichert. Es gibt aber Auflagen: So dürfen nur maximal 10.000 Zuschauer ins Stadion. Außerdem dürfen nach 19.30 keine Partien stattfinden.

Wie die Stadt Würzburg am Freitag bekannt gab, wurde in einem Krisengespräch folgende Vereinbarung getroffen: Reduzierung der Zuschauer-Kapazität der Flyeralarm-Arena um gut 3.200 Personen auf vorübergehend 10.000 Besucher. Der Vorschlag von Oberbürgermeister Christian Schuchardt sieht eine vorrübergehende Schließung des Sitzplatz-Blockes Z vor. Entsprechend haben die Würzburger Kickers den Verkauf der Karten für diesen Bereich gestoppt. Diese Auflage stellt die Würzburger Kickers vor erhebliche organisatorische Herausforderungen, die auch negative wirtschaftliche Folgen haben, so der Verein.

Künftig keine Abendspiele mehr

Dazu kommt als weitere Vorgabe, dass nach 19.30 Uhr im Stadion kein Spiele angepfiffen werden dürfen. Partien in den späten Abendstunden auszutragen, beeinträchtige nachbarschaftsrechtliche Interessen hinsichtlich der Lärmemissionen. OB Christian Schuchardt hat die Kickers vorsorglich darum gebeten, für die Austragung des Erstrundenspiels im DFB-Pokalwettbewerb gegen den SV Werder Bremen am 12. August Ausweichszenarien zu prüfen. Grund dafür ist die vom Deutschen Fußball-Bund festgelegte Anstoßzeit um 20.45 Uhr. Sämtliche realistische Möglichkeiten im Umkreis von rund 100 Kilometern um Würzburg wurden laut Verein geprüft. Eine Anfrage für das Willy-Sachs-Stadion in Schweinfurt läuft.

Bertrieb im VIP-Zelt nur im parallel zu Fußballspielen

Als dritte Einschränkung kommt hinzu, dass das Gastronomiezelt vorerst nur während der Fußballspiele genutzt werden darf. Hier arbeiten die Kickers nach eigenen Angaben fieberhaft daran, verschiedene Übergangslösungen im Sinne der Besucher aufzuzeigen, um einen weiteren finanziellen Schaden vom Verein abzuwenden.