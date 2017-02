Tragödie von Arnstein Stromaggregat in der Hütte löste CO-Vergiftung aus

Demnach war das Aggregat nicht für den Gebrauch in Innenräumen zulässig. Die Ermittlungen von Kripo und Staatsanwaltschaft richten sich jetzt auf die Klärung der derzeit noch offenen Frage, wer für das Aufstellen, die Installation und die Inbetriebnahme des Gerätes in dem Gartenhaus verantwortlich ist. Erste Spekulationen waren von dem mit Holz befeuerten Ofen in der Gartenhütte bei Arnstein ausgegangen. Die Polizei hatte jedoch immer betont, dass auch andere technische Geräte in der Hütte als Ursache in Frage kämen.

Todesursache Kohlenmonoxid-Vergiftung

Nach der rechtsmedizinischen Untersuchung der sechs Toten stand am Dienstag fest, dass die jungen Menschen im Alter zwischen 18 und 19 Jahren an einer Vergiftung durch Kohlenmonoxid gestorben waren. Am vergangenen Sonntag hatte der Besitzer eines abgelegenen Gartengrundstücks bei Arnstein am Vormittag seinen Sohn und seine Tochter sowie vier weitere junge Männer tot in einer Hütte gefunden.