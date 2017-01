Grausiger Fund in Arnstein Sechs junge Menschen tot im Gartenhaus entdeckt

In Arnstein im Landkreis Main-Spessart sind in einem Gartenhaus sechs Menschen am Sonntagvormittag tot aufgefunden worden. Wie die Polizei soeben mitteilte, hatte der Besitzer des abgelegenen Gartengrundstücks die grausame Entdeckung gemacht. Unter den Toten sind auch seine eigenen Kinder.

Von: Eberhard Schellenberger