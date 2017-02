Gedenken in Arnstein Trauerfeier für die sechs toten Teenager

Nach dem Tod eines Mädchens und der fünf Jungen in einer Gartenlaube im unterfränkischen Arnstein wird heute ihrer gedacht - und zwar mit einer ökumenischen Trauerfeier in der Wallfahrtskirche Maria Sondheim. Die Öffentlichkeit ist nicht zugelassen. Die sechs Teenager waren an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben.