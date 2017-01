Bluttat in Arnstein Zwei Personen mit Schussverletzungen gefunden

Die Kripo Würzburg ermittelt auf Hochtouren im Fall einer Bluttat in Arnstein (Lkr. Main-Spessart). Dort hat ein Hausbewohner bereits am Donnerstag zwei Familienangehörige mit Schussverletzungen gefunden. Von Anke Gundelach

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kehrte ein Hausbewohner am Donnerstag gegen 15.30 Uhr in das Anwesen in einem Ortsteil von Arnstein zurück und fand dort zunächst eine weibliche Angehörige leblos in der Wohnung im ersten Obergeschoss. Anschließend fand er in der Erdgeschosswohnung einen männlichen Angehörigen leblos auf.

Polizei und Notarzt schnell am Tatort

Beide Personen wiesen nach ersten Erkenntnissen Schussverletzungen auf. Nach Eingang der Mitteilung bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken wurden umgehend mehrere Streifen der Polizeiinspektion Karlstadt und umliegender Dienststellen sowie Rettungsdienst und Notarzt zum Einsatzort geschickt. Der Bereich um den Tatort wurde weitgehend abgesperrt.

Spurensicherung noch am Dreikönigstag

Die Kripo Würzburg nahm vor Ort, in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg, umgehend die Ermittlungen auf, unterstützt von der Spurensicherung. Beide Personen wiesen lebensgefährliche Verletzungen auf und wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass keine dritte Person in die Tat verwickelt war.