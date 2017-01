ADHS-Camp ohne Medikamente Dokumentarfilm feiert Premiere in Würzburg

14 Kinder mit ADHS besuchten im vergangenen Sommer ein Freizeitcamp ohne Medikamente auf dem Jugendzeltplatz Gut Erlasee bei Arnstein. Über das Camp wurde ein Dokumentarfilm mit dem Titel "Man will aber selber das machen, was man will" gedreht. Die erste Vorführung im Programmkino Central war restlos ausverkauft. Viele Besucher, die kein Ticket mehr bekamen, mussten wieder nach Hause geschickt werden.

Viel Bewegung und klare Strukturen

Der Initiator des Projekts, Andreas Arnold, traf mit dem Thema offenbar einen Nerv. Der Heilpraktiker und Fachkrankenpfleger für Psychiatrie ist schon lange ehrenamtlich in der Jugendarbeit tätig und hatte es bei Freizeiten immer wieder mit ADHS-Kindern zu tun, die sich für gewöhnlich auch ohne Medikamente gut in die Gruppen integrieren ließen. Mit seinem Betreuerteam vom Landkreis Main-Spessart setzte er in den fünf Camp-Tagen auf viel Bewegung an der frischen Luft, klare Tagesstrukturen und Rituale, wie tägliche Sporteinheiten und Achtsamkeitsübungen.

Kinder waren ausgeglichener

Nach anfänglichen Schwierigkeiten konnten sich die Kinder in die Gemeinschaft einfügen, Ängste abbauen, Kontakte knüpfen und Regeln einhalten. Filmemacherin Chrissi Streichsberg, die die Kinder mit der Kamera begleitete, sagte, sie sei erstaunt gewesen, wie gut das Miteinander im Camp ohne Medikamente funktioniert habe. Eltern schwärmten hinterher, dass ihre Kinder ausgeglichener seien und von der Freizeit profitiert hätten.

Ritalin nur in Ausnahmefällen

Andreas Arnold warnt vor leichtfertiger Medikamentengabe bei ADHS. Der Wirkstoff Methylphenidat, besser bekannt unter dem Handelsnamen Ritalin, sollte seiner Meinung nach nur in begründeten Ausnahmefällen und zeitlich begrenzt verabreicht werden. Vorher sollten andere Möglichkeiten ausgeschöpft werden. Kindern müssten die Erfahrung machen, dass sie wertvoll seien wie sie sind und nicht nur dann akzeptiert würden, wenn sie ein Medikament einnähmen.

Weiteres Projekt geplant

Andreas Arnold

Wegen des großen Erfolgs soll das Camp im August wiederholt werden. Im März startet Andreas Arnold außerdem mit der "Supermannschaft" ein weiteres Projekt, das ADHS-Kinder im Alltag unterstützen soll. Der Dokumentarfilm "Man will aber selber das machen, was man will" wird im März noch einmal im Würzburger Central Kino zu sehen sein. Bereits am Samstag (21.01.17) ist er um 14.00 Uhr in den Burg-Lichtspielen im Karlstadter Stadtteil Mühlbach zu sehen. Weitere Anfragen gibt es bereits aus Aschaffenburg und Schweinfurt.