Seit sieben Jahren in Deutschland 27-Jährigem aus Kirchenasyl Schweinfurt droht Abschiebung nach Afghanistan

Pfarrer Wolfgang Weich hofft, dass ein 27-jähriger Afghane, der bis vor kurzem im Kirchenasyl in der Kirche St. Lukas in Schweinfurt war, am Dienstag nicht abgeschoben wird. Der Flüchtling war seit sieben Jahren in Deutschland.

Von: Norbert Steiche