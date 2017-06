Bühne frei für Bayern 1: Die Mainfrankentour blickt in diesem Jahr hinter die Kulissen der Festspielbühnen in der Region. Fünf Stationen mit spannenden Theater-Kostproben, Informationen und jeder Menge Spaß. Seien Sie mit dabei! [mehr - zum Thema: Mainfrankentour 2016 - Festspielzeit in Mainfranken! ]