Drei junge Frauen stehen zur Wahl Wer wird neue Fränkische Weinkönigin?

Sie muss weit mehr tun, als lediglich ein Glas Wein in der Hand zu halten und freundlich in die Kameras zu lächeln: Der Kalender der Fränkischen Weinkönigin umfasst rund 400 Termine. Und trotzdem würden drei junge Damen das hohe Amt gerne antreten.

Alisa Hofmann aus Sulzfeld am Main (Lkr. Kitzingen), Miriam Kirch aus Fahr am Main (Lkr. Kitzingen) und Silena Werner aus Stammheim (Lkr. Schweinfurt) – sie alle träumen davon, von der noch amtierenden Fränkischen Weinkönigin Christina Schneider aus Nordheim die Krone überreicht zu bekommen.

Termine auf der ganzen Welt

Als 61. Fränkische Weinkönigin ist Christina Schneider noch bis 17. März Botschafterin des Frankenweins.

Die Wahl der 62. Fränkischen Weinkönigin findet am 10. März erstmals in den Mainfrankensälen in Veitshöchheim statt, wo beispielsweise immer auch die BR-Kult-Sendung "Fastnacht in Franken" über die Bühne geht. Die Fränkische Weinkönigin ist jeweils ein Jahr im Amt und nimmt etwa 400 Termine im In- und Ausland wahr. Dazu zählen Gespräche mit Weinfreunden, Weinmessen, Weinproben im Verbrauchergebiet, die Teilnahme an hochrangigen gesellschaftlichen Veranstaltungen sowie Auslandsreisen als Botschafterin des Frankenweins. Während ihrer Amtszeit nimmt die Fränkische Weinkönigin außerdem an der Wahl zur Deutschen Weinkönigin teil. 2016 hat es die amtierende Fränkische Weinhoheit Christina Schneider aus Nordheim zur Deutschen Weinprinzessin geschafft.

Alisa Hofmann war Weinprinzessin in Sulzfeld am Main (Lkr. Kitzingen). Die 21-jährige studiert Rechtswissenschaften an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg. Ihre Hobbies sind backen, Inlineskates fahren, singen und tanzen in der Garde. Miriam Kirch ist Weinprinzessin in Fahr (Lkr. Kitzingen). Die 21-jährige studiert Humanmedizin an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg. Ihre Hobbies sind kreatives Kochen, reisen, Sprachen, reiten und skifahren. Außerdem engagiert sie sich als Pfarrgemeinderätin, in der Jugendarbeit und als Lektorin. Silena Werner ist Weinprinzessin in Stammheim (Lkr. Schweinfurt). Die 20-jährige ist als Groß- und Außenhandelskauffrau bei der BayWa AG tätig. In ihrer Freizeit spielt sie gerne Korbball, tanzt und liest gerne und besucht Konzerte.

2012 nur eine Kandidatin

Die diesjährige Zahl von drei Bewerberinnen zur Fränkischen Weinkönigin liegt im Durchschnitt, so bewarben sich beispielsweise auch 2016 oder 2013 drei Frauen um das Amt. Ein Ausreißer nach oben war das Jahr 2015 mit sechs Bewerberinnen. 2012 gab es mit Melanie Dietrich aus Fahr am Main lediglich eine Kandidatin, damals fand das erste Mal seit 16 Jahren keine Wahl, sondern nur eine Krönung statt.