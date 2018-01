Hilfe für Frauen in Not Vor 150 Jahren starb die Würzburger Ordensschwester Antonia Werr

Vor 150 Jahren starb in Würzburg die Ordensschwester Antonia Werr. Mit vier Gefährtinnen gründete sie in der Abtei Oberzell eine Lebensgemeinschaft mit strafentlassenen Frauen "zur Pflege und Erziehung verwahrloster Mädchen".

Heute gibt es dort das Antoni Werr-Zentrum mit pädagogischen Hilfsangeboten für Mädchen und junge Frauen in schwierigen Lebenssituationen. Viele kennen Sie als die „Oberzeller Schwestern“, denn die Klosteranlage vor den Toren Würzburgs ist Stammsitz des Ordens. Ins Leben gerufen wurde er dort von Antonia Werr zur Sorge um Frauen und Mädchen , die auf die Schattenseite des Lebens geraten sind. Morgen ist der 150. Todestag der Gründerin. Ihr Vermächtnis ist heute aktueller denn je.

"Ich war wegen der Pflege meiner Mama im Ausland eine längere Zeit. Bei meiner Rückkehr hatte ich keine Wohnung. Ich war verzweifelt. Deshalb war das hier die Rettung für mich." Julia, Bewohnerin im Haus Antonia Werr

"Julia" erzählt

Julia hätte sie gerne geheißen. Unter diesem Pseudonym erzählt eine 49-Jährige BR-Reporterin Barbara Markus, was sie dankbar macht. Im Moment bewohnt sie ein gerade mal elf Quadratmeter großes Zimmer im Haus Antonia Werr in Würzburg, einem Angebot des Ordens für Frauen in Krisen."Julia" ist ein typischer Fall für das Haus Antonia Werr. Es gehe darum, den Frauen die Existenz zu sichern. Viele der Frauen haben wie Julia chronische Erkrankungen, sagt Sozialpädagogin Karola Ebert. Frauen, die auf der Straße leben, finden im Haus Antonia Werr einen Schlafplatz auf Zeit. Andere bleiben wie Julia monatelang, oft auch um lange Zurückliegendes aufzuarbeiten. Viele hätten Gewalt erlebt,andere kämen aus einer psychosomatischen Klinik oder aus dem Gefängnis.

Katharina Ganz steht heute als Oberin der Gemeinschaft vor, die Antonia Werr in Kloster Oberzell gegründet hat, damals als „Anstalt zur Besserung verwahrloster Personen des weiblichen Geschlechts“.

"Weil Antonia Werr sagte: Genau dort ist Hilfe am dringendsten, wo die Menschenwürde in Trümmern zusammengestürzt ist, wo alles verloren zu sein scheint. Es war überhaupt nicht im Trend der Zeit, mit Landstreicherinnen, ehemaligen Prostituierten und strafentlassenen Frauen unter einen Dach zu leben." Katharina Ganz, Oberin der Oberzeller Schwestern

260 Laienkräfte beschäftigt der Orden heute, die Schar der Schwestern ist auf die Hälfte davon zurückgegangen. Auch 150 Jahre nach dem Tod von Antonia Werr bleibt ihr Orden unangepasster Anwalt von Frauen und Mädchen in schwierigen Lebenslagen.