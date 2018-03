Straßenverkehr Dettelbach: 79-jährige Frau verstirbt nach Unfall in Klinik

Nach einem Verkehrsunfall am Freitag in Dettelbach, bei dem drei Personen verletzt worden waren, ist eine 79-Jährige am selben Abend ihren schweren Verletzungen erlegen. Zum Unfall war es gekommen als der Ehemann der Frau beim Linksabbiegen ein Auto übersah und damit zusammenstieß.

Laut Polizei war der 82-jährige Ehemann der 79-Jährigen gegen 9 Uhr mit seinem Auto von Bibergau in Richtung Dettelbach unterwegs. Auf dem Beifahresitz saß die 79-Jährige. Als der Rentner nach links auf die Staatsstraße 2450 einbog, übersah er offenbar ein von Dettelbach herannahendes und vorfahrtberechtigtes Fahrzeug. Dessen Fahrer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte in die linke Seite des anderen Wagens.

Todesursache: Polytrauma

Das Ehepaar erlitt schwere Verletzungen und wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Die Verletzungen der 79-Jährigen waren zunächst als nicht akut lebensbedrohlich eingestuft worden. Am Freitagabend verstarb die Frau an den durch den Verkehrsunfall verursachten Folgen eines Polytraumas. Der 40-jährige Fahrer des anderen Wagens wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt, aber ebenfalls in einer Klinik ärztlich behandelt.