Todesmeldung dementiert Angeschossene Polizistin weiter in Lebensgefahr

Die 26-jährige Polizistin, der in Unterföhring in den Kopf geschossen wurde, befindet sich weiterhin in einem kritischen Zustand. Meldungen in sozialen Netzwerken über ihren angeblichen Tod hat die Polizei dementiert.

Von: Martin Breitkopf