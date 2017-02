Parkscheiben und Platzfinder-App Platzprobleme in Unibibliotheken

Wer schon einmal auf eine Kreuzfahrt war, kennt das Problem. Noch vor dem Frühstück gehen einige erstmal mit Ihrem Handtuch am Pool vorbei, und reservieren die besten Liegen. Nicht anders geht es an einem Ort zu, an dem man das vielleicht nicht vermuten würde: In den Bibliotheken der Universitäten. Arbeitsplätze sind rar und so verteilen einige Universitäten inzwischen Parkscheiben. Von Fabian Mader und Claudia Steiner

Das Prinzip ist relativ simpel: Verlässt ein Student den Arbeitsplatz, um weitere Literatur zu suchen oder Pause zu machen, hinterlässt er eine Pausenscheibe mit der aktuellen Uhrzeit. Bis zu 60 Minuten gilt das als Reservierung, danach darf ein anderer Student die Arbeitsmaterialien beiseite legen und selbst an den Platz. Diese Praxis gibt es mittlerweile an vielen Hochschulen in Bayern, beispielsweise an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) sowie an den Unis in Erlangen, Bayreuth, Passau und Würzburg. Sogar eine praktische App gibt es:

"Bei uns kann man online überprüfen, in welchen Bibliotheken noch Plätze frei sind." LMU-Sprecherin

Gerade in der Universitätsbibliothek in München ist es oft schwer, einen Platz zu finden, denn manche Studenten verhalten sich wie am Swimming-Pool. Sie blockieren die besten Plätze mit Laptop und Büchern und kommen erst nach Stunden wieder, sagt Torsten Ostmann von der Universitätsbibliothek der LMU. Deshalb wurden die Parkscheiben eingeführt.

"Es schafft ein gewisses Problembewusstsein, denke ich. Es dient dazu, die angespannte Situation, die wir am Stammgelände haben, etwas zu entspannen." Torsten Ostmann von der Universitätsbibliothek der LMU.

Viele Studenten finden die Idee mit den Parkscheiben gut.

"Manche Studenten besetzen einfach den ganzen Tag ihren Arbeitsplatz und kommen nicht mehr wieder." Studentin in München

Platzprobleme lange auch in Bayreuth

Solche Probleme gab es auch an der Uni Bayreuth. Deswegen wurden dort ebenfalls zeitweise Parkscheiben eingeführt, sagt Bibliotheksdirektor Ralf Brugbauer.

"Von unserer Seite aus hat nie jemand diese Parkscheiben kontrolliert. Es ging mehr um ein psychologisches Moment, um den Hinweis, dass man sich ein bisschen zusammenreißen sollte. Und das klappt sehr gut." Bibliotheksdirektor Ralf Brugbauer an der Uni Bayreuth

Inzwischen hat die Uni 300 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen und so die Lange entspannt. In Bayreuth haben die Parkscheiben vorerst ausgedient. Dass die Bibliotheken überhaupt so gefragt sind, darüber wundert sich der Bibliotheksdirektor. Denn ein Drittel der Bücher und fast alle Zeitschriften gibt es inzwischen online. Die Studenten könnten Sie bequem von überall aus abrufen.

In Ruhe arbeiten

Ständig voll, und kaum freie Plätze. So ist es auch in Münchens größter Bibliothek, der Staatsbibliothek. Mehr als 900 Arbeitsplätze gibt es hier, in den Regalen stehen Standardwerke aus Jura, Medizin und Philosophie. Aber das interessiert nur wenige. Viele kommen einfach, weil sie in der Bibliothek in Ruhe lernen können.

"Ich mach es, weil ich dann keinen Fernseher habe, kein Telefon, die mich ablenken." Student in München

Auch heute ist der große Lesesaal mal wieder überfüllt. Studenten sitzen vor ihren Laptops und Tablets, Bücher sieht man hier und da, die meisten arbeiten einfach am Computer. Manche sitzen sogar mit aufgeklapptem Laptop auf der Treppe. Für den Leiter der Benutzungsdienste, Wilhelm Hilpert, ist es ein gutes Zeichen, dass die Bibliothek gefragter ist als je zuvor. Das Arbeitsplatz-Regiment in der Staatsbibliothek ist ebenfalls streng. Statt Parkscheiben gibt es gelbe und rote Karten wie im Fußball.

"Wir gehen von Zeit zu Zeit durch. Stellen fest, da ist ein Tisch, wo niemand anwesend ist. Dann wird dieser gelbe Zettel drauf gelegt. Und wenn der nach einer Stunde noch da liegt, dann kommt ein roter Zettel, der den Nutzer informiert, dass wir seine Sachen auf die Seite geschoben haben und jemand anderes jetzt diesen Tisch einnehmen kann." Leiter der Benutzungsdienste der Staatsbibliothek, Wilhelm Hilpert

Aber das - will hier natürlich keiner riskieren. Denn zu Hause arbeiten wollen immer weniger Studenten.