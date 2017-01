Geschlechterverteilung an Hochschulen Professorin? Mangelware

An deutschen Hochschulen lehrten im Jahr 2015 insgesamt 46.310 Professorinnen und Professoren, davon waren jedoch nur 22,7 Prozent Frauen - so das Statistische Bundesamt Deutschland. Ein Umstand, der seit Jahren auf den To-Do-Listen von Bund, Ländern und Hochschulen ganz oben steht. Aber trotz allem steigt der Anteil von Frauen in der Wissenschaft laut Studien jährlich nur um einen einzigen Prozentpunkt.

Gleichstellungsrat für mehr Gerechtigkeit

Hochschulen, wissenschaftliche Kommissionen und unter anderem das Ministerium für Wissenschaft und Forschung haben das Problem erkannt und an der Universität Bielefeld um eine Lösung gerungen. Eine Idee: Gleichstellung soll in Zukunft durchgängig und verbindlich gesteuert werden können. Ziel soll sein, eine geschlechtergerechte Wissenschaftskultur zu schaffen. Auf den Weg bringen soll das ein Gleichstellungsrat für ganz Deutschland.

Frauen als Rarität

In Studium und Promotion gibt es noch eine relativ gleichmäßige Verteilung je nach Studienfach. Erst in der Zeit zwischen dem Abschluss und der Anstellung verliert die Wissenschaft ihre Frauen.

Unterschwellig herrschen noch immer Vorurteile und Stereotypen: Oft werden Begriffe wie Führung und Genialität nämlich Männern zugeschrieben, so Anneliese Niehoff, Vorstandsmitglied der Bundeskonferenz der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen. Außerdem entschieden sich Frauen gegen einen Job, bei dem sie alleine unter Männern arbeiteten, denn dann würden sie nicht nur an ihrer Leistung gemessen werden. Das belegten Erfahrungsberichte.

"Man muss auch sagen, dass das Ganze noch immer ein selbststärkendes System ist. Meist sitzen Männer an den Führungspositionen und unterbewusst wählt man dann doch noch immer das, das einem selbst ähnlich ist." Anneliese Niehoff, Vorstandsmitglied der Bundeskonferenz der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen

Nachholbedarf in Bayern

In Bayern liegt der Frauenanteil unter den Professoren sogar noch niedriger als im Bundesdurchschnitt - nämlich bei 18,7 Prozent im Jahr 2015 (Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik). An der Ludwig-Maximilians-Universität in München zum Beispiel sind von den rund 739 Lehrenden nur 150 Frauen (Stand 01.12.2015). Positiv zu verzeichnen ist, dass seit 2010 die Zahl an Professorinnen um 42 Prozent gestiegen ist.