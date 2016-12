Tragödie in der Oberpfalz Zwei Brüder sterben an Heiligabend

Gegen drei Uhr in der Früh kamen am Morgen zwei Männer in Nittenau in der Oberpfalz ums Leben. Ihr Auto war aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, gegen eine Mauer geprallt und dann durch die Luft geschleudert worden.

Von: Peter Solfrank