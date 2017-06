Tödlicher Feiertag Motoradunfälle und ein tragisches Bergunglück

Mehrere Stunden lag die Leiche eines 20 Jahre alten Motorradfahrers unentdeckt in einer Böschung in Auerbach (Lkrs. Amberg-Sulzbach). Der Oberpfälzer - ohne Helm auf einem nicht zugelassenen Motocross-Motorrad unterwegs - war offenbar gestürzt. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es derzeit nicht, die Polizei sucht Zeugen.

Tragische Kollision

In Lenggries (Lkrs. Bad Tölz-Wolfratshausen) waren am Mittag vier Motorradfahrer in einen schweren Unfall verwickelt, zwei kamen dabei ums Leben. Wie die Polizei mitteilte, fuhren drei Motorradfahrer hintereinander her von Fall nach Vorderriß. Plötzlich fuhr wohl der Schlussfahrer auf den mittleren auf. Dieser stürzte ebenso wie der an der Spitze fahrende. Die beiden Münchner im Alter von 59 und 48 Jahren wurden dabei schwer verletzt.

Der auffahrende Motorradfahrer geriet bei dem Unfall auf die Gegenfahrbahn, dort kam ihm ein weiterer Motorradfahrer entgegen. Beide Männer kollidierten und waren wohl sofort tot. Es handelt sich um einen 51 und einen 54 Jahre alten Münchner. Die Bundesstraße war für mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Frontalzusammenstoß

Bei einem weiteren schweren Verkehrsunfall im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen ist ebenfalls ein Motorradfahrer gestorben. Nach Angaben der Polizei fuhr der 57 Jahre alte Mann auf der Straße von Pappenheim nach Göhren, als er aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Kleinwagen zusammen. Der Motorradfahrer erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Der 79 Jahre alte Fahrer des Autos wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Ansbacher Staatsanwaltschaft hat zur Klärung der Unfallursache einen Gutachter bestellt. Die Kreisstraße zwischen Pappenheim und Göhren war noch am frühen Nachmittag komplett gesperrt.

Mädchen strauchelt auf Steig und stürzt 100 Meter tief

Im Berchtesgadener Land ist eine 17-Jährige mittags bei einem tragischen Bergunfall tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, war die junge Frau aus dem Landkreis zusammen mit einem Freund am Mannlgrat (auch Mandlgrat) in Richtung Hoher Göll unterwegs. Plötzlich strauchelte sie auf dem Steig und stürzte etwa 100 Meter tief ab.

Ihr Begleiter stieg zu ihr ab, um erste Hilfe zu leisten. Doch die Verletzungen der Jugendlichen waren so schwer, dass sie noch an der Unglücksstelle verstarb. Wieso die 17-Jährige stürzte, muss noch geklärt werden. Bei dem Einsatz waren auch zwei Rettungshubschrauber beteiligt.