Essenstationen in Großstädten Unbekanntes Engagement: Paul Breitner hilft bei der Münchner Tafel

Der Fall der Essener Tafel sorgte für eine hitzige Debatte in der Öffentlichkeit. Auch in München gibt es zahlreiche Tafeln. Ehrenamtlich arbeiten dort unter anderem Paul Breitner und seine Frau - in einem Stadtteil, in dem man eine Tafel nicht erwartet.

Das Armutsproblem in deutschen Städten ist größer als viele gedacht haben. Die Entscheidungen der Essener Tafel, Nahrung nur noch an Menschen mit deutschem Pass auszugeben, hat für viele Diskussionen in der Öffentlichkeit gesorgt.

Hildegard Breitner gründete Essensstation in Haidhausen

Bei der Münchner Tafel wird nicht nach Herkunft unterschieden. 700 ehrenamtliche Helfer gibt es in der Landeshauptstadt. Zwei davon: Paul Breitner und seine Frau Hildegard.

Gemeinsam helfen sie seit zwölf Jahren bei der Münchner Tafel. Ihr Engagement war bisher weitgehend unbekannt. Vor sechs Jahren gründete Hildegard Breitner die Essenstation in Haidhausen. Seitdem steht das Ehepaar jeden Montag bei jedem Wetter an der Jean-Baptiste-Kirche und verteilt Essen an Bedürftige.

20.000 Münchner sind auf Tafel angewiesen

"Die Leute, die die Münchner Tafel benötigen, um über die Runden zu kommen, werden nicht weniger – sondern immer mehr", sagt Paul Breitner. Insgesamt werden an 20.000 Münchner 120.000 Kilo Lebensmittel ausgegeben. Pro Woche.

Das Elend sei groß und "jedes Jahr wird es schlimmer", sagt Breitner und ergänzt: "Immer mehr Familien sind davon betroffen." Gerade im Winter sei der Andrang riesig.

Hildegard Breitner: "Meine Hilfe bringt etwas"

Die Lebensmittelspenden kommen von überall her, von vielen Supermärkten und Bäckereien. Das Essen wird so verteilt statt vernichtet. Nur mit Berechtigungsscheinen erhalten Bedürftige Nahrung.

Hildegard Breitner war vor der Gründung der Essensstation Haidhausen schon für andere Standorte der Münchner Tafel aktiv. "Da habe ich so viel Sinn dahinter gesehen, weil ich gewusst habe: Meine Hilfe bringt etwas. Und dann bin ich dabei geblieben", sagt sie.

Nicht nur in Haidhausen

Dass es in Haidhausen eine Essensstation gibt, überrasche viele. "Es ist ein Stadtteil von dem viele nicht glauben, dass es hier eine Tafel gibt", erklärt Paul Breitner. "Dann sagen wir: Wir haben auch in Grünwald eine. Auch im Speckgürtel, Orte wie Ottobrunn."

Der Appell der Breitners: Die Münchner Tafeln brauchen mehr Spenden und Sponsoren. Denn es werden immer Bedürftige. Und auch in Zukunft werden Paul und Hildegard Breitner in Haidhausen jeden Montag Essen an sie verteilen.