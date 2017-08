Dicke Luft durch Diesel Umwelthilfe beantragt Zwangsgeld gegen Bayern

Per Gerichtsbeschluss ist der Freistaat verpflichtet, der Öffentlichkeit bis Ende August einen Luftreinhalteplan-Entwurf zu präsentieren. Doch die Einhaltung der Frist ist nicht mehr möglich - das nächste Amtsblatt erscheint laut DUH erst wieder am 1. September. Deshalb will die Deutsche Umwelthilfe jetzt erreichen, dass Bayern zahlen muss.

Von: Frank Jordan