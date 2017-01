Reichsbürger & Co. Hilflosigkeit auf den Ämtern

Sie nennen sich Reichsbürger, Germaniten, Vertreter der "Europäischen Aktion", der "Neuen Gemeinschaft von Philosophen" oder des "Deutschen Polizei Hilfswerks". Sie alle lehnen die Bundesrepublik Deutschland ab. Rund 1.700 Staatsverweigerer soll es in Bayern geben. Wie geht man in den Rathäusern mit ihnen um?

Hilflosigkeit – so beschreibt Leo Reichel, Hauptamtsleiter im Hofer Rathaus, die Situation, wenn seine Kollegen im Bürgerzentrum oder bei der Pass- und Meldestelle erstmals mit sogenannten Reichsbürgern zu tun haben:

"Auf so Gedanken käme ein 'normaler' Mensch nicht: ich zahle Müllgebühren nicht, weil ich die Müllabfuhr als Teil des Staats nicht anerkenne oder ich gebe meinen Personalausweis zurück. Das hinterlässt Hilflosigkeit. Mittlerweile haben wir in den entsprechenden Abteilungen Schulungen durchgeführt. Und wir haben auch eine zentrale Stelle eingerichtet – das ist bei mir persönlich, wo alle hin zu verweisen sind." Leo Reichel, Hauptamtsleiter Rathaus Hof

Zahl der Staatsverweigerer nimmt zu

Die Zahl der Staatsverweigerer nimmt auch in Hof rasant zu, so Reichel. Rund ein Dutzend Männer und Frauen sind hier inzwischen amtsbekannt - darunter zum Beispiel auch ein pensionierter Polizist und ein Offizier im Ruhestand:

"Ich bin jetzt einige Jahrzehnte schon im Geschäft auf kommunaler Ebene und habe schon mit vielen politischen und weltanschaulichen Strömungen zu tun gehabt. Aber so ein forderndes, dreistes, selbstbewusstes Auftreten wie bei den Reichsbürgern ist mir bisher noch nicht über den Weg gekommen." Leo Reichel, Hauptamtsleiter Rathaus Hof

Sie schreiben nicht nur regelmäßig seitenlange, im Internet zusammenkopierte Briefe, sondern treten auch persönlich sehr dominant auf:

"Ich hatte letzte Woche erst einen interessanten Fall. Die wollte uns einfach ihren deutschen Pass und Personalausweis wieder zurückgegeben. Die ist regelrecht aggressiv geworden, hat mir persönlich gedroht mit Anwalt, mit Klagen, mit Gerichten, mit Justiz – mit der vollen Gewalt dieses Staats, den sie nicht anerkennt." Leo Reichel, Hauptamtsleiter Rathaus Hof

Pässe werden nicht zurück genommen

Im Hofer Rathaus gelten inzwischen ganz klare Regeln – Pässe werden nicht zurückgenommen, Schriftsätze nicht unterschrieben. Auch auf lange Diskussionen und Schriftwechsel läßt man sich nicht mehr ein. Hofs Pressesprecher Rainer Krauß:

"Wenn wir entsprechende Schreiben oder Eingaben kriegen von Reichsbürgern, dann werden die kopiert, wir geben das an die Polizeibehörden weiter, genauer gesagt an den Staatsschutz. Denn man muss bedenken, diese Ideologie der Reichsbürger ist klar gegen das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland gerichtet." Rainer Krauß, Pressesprecher Hof

Was noch vor einigen Jahren kurios erschien, wird in Hof und in vielen Verwaltungen inzwischen - nicht erst seit dem Mord an einem Polizisten in Mittelfranken im Oktober 2016 - ernst genommen. Nun hat zum Jahreswechsel auch der "Deutsche Städte- und Gemeindebund" reagiert – in seinem "Faktenblatt" geht es aber weniger um detaillierte Tipps, sondern mehr um Hintergründe, wie sie eigentlich schon längst auch in Wikipedia nachzulesen sind.

"Grundsätzlich ist es aber natürlich so, dass wir das, was der Städtetag hier vorschlägt, längst in der Stadt Hof umsetzen, d.h. für uns ist das nichts Neues." Rainer Krauß, Pressesprecher Hof

Auch Bayerisches Justizministerium reagiert

Konkreter will dagegen jetzt das bayerische Justizministerium auf Alltag und Ängste seiner Mitarbeiter reagieren. Das Oberlandesgericht und die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg bereiten gerade zentral mit Polizei und Psychologen zwei intensive Fortbildungen rund um die Reichsbürger-Problematik vor, erklärt OLG-Sprecher Bernd Weigel:

"Und dementsprechend sollen dann Justiz-Bedienstete, die da schon Erfahrung haben, die sich auch eingearbeitet haben, Vorträge halten und dann soll es einen Erfahrungsaustausch geben und auch Workshops, um auch miteinander zu erarbeiten, wie man richtig reagiert." Bernd Weigel, Sprecher Oberlandesgericht Bamberg

Die zwei Fortbildungen finden im März in Nord- und Südbayern für alle Justizmitarbeiter wie Richter, Staatsanwälte, Gerichtsvollzieher und Wachtmeister statt.