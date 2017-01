Umfrage zum Riedberger Horn Mehrheit ist gegen den Bau der Skischaukel

Das Ergebnis ist deutlich: Eine Mehrheit der Bayern ist gegen den Bau der umstrittenen Skischaukel am Riedberger Horn im Oberallgäu. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Landesbundes für Vogelschutz hervor.

80 Prozent der Befragten sprechen sich gegen den Ausbau des Skigebiets am Riedberger Horn aus – und zwar in ganz Bayern. Der Landesbund für Vogelschutz, der die Umfrage in Auftrag gegeben hatte, sieht den geplanten Bau der Skischaukel als gesamtbayerisches Thema – deswegen wurden Menschen im gesamten Freistaat um ihre Meinung gebeten.

"Bevölkerung will die Skischaukel nicht"

Doch auch die Menschen im Allgäu wollen, dass alles so bleibt, wie es ist: 78 Prozent der dort Befragten sind gegen den Bau eines Skilifts zwischen den Skigebieten Balderschwang und Grasgehren. Auch bei den Anhängern der CSU ist der unbeliebt – nur 17 Prozent der CSU-Wähler sind für den Bau der Skischaukel in einer eigentlich vom Alpenplan streng geschützten Zone. Insgesamt findet das Projekt bei nur zehn Prozent der Bayern Fürsprecher. Für den LBV-Vorsitzenden Norbert Schäffer spricht dieses Umfrageergebnis eine deutliche Sprache:

"Das kann man nicht wegdiskutieren: Die Bevölkerung will diese Skischaukel nicht und wir hoffen, dass sich das Kabinett nun danach richtet." LBV-Vorsitzender Norbert Schäffer

Für die Umfrage hatte das Meinungsforschungsinstitut TNS-Emnid über 1.000 Bayern zum geplanten Skilift im Oberallgäu befragt.

Im vergangenen Jahr hatten die Bewohner von Obermaiselstein und Balderschwang mit großer Mehrheit für den Bau des Skilifts gestimmt – deswegen machte die Staatsregierung Ende November den Weg für den Bau des umstrittenen Projekts frei.