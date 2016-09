UEFA Ceferin wird neuer Präsident

Der slowenische Fußballverbandschef Aleksander Ceferin war zwar nur Insidern bekannt, galt aber schon im Vorfeld als Favorit. Auch der Deutsche Fußballbund DFB hat sich für den 48-jährigen. Offenbar erhofft man sich, dass der mutmaßlich neue UEFA-Präsident eine EM-2024 in Deutschland unterstützt.

"Ich bin kein Showman, keine Egomane und kein Mann unhaltbarer Versprechen." Neuer UEFA Präsident Aleksander Ceferin

Ceferin folgt auf Michael Platini, der nach neun Jahren an der Macht Spuren hinterlassen hat. Im Guten wie im Schlechten. Einerseits verdient die UEFA mit Championsleague und Europameisterschaft Milliarden. Andererseits klagen kleinere Vereine, dass die UEFA ihr vieles Geld zu Gunsten der Größeren verteilt. Zudem fehlt es laut Kritikern an interner Kontrolle gegen Korruption. Es gibt für Ceferin also viel zu tun.

Den Kongreß erhöffnet hat noch der alte Chef, Michael Platini. Er sei nach wie vor überzeugt, keinen einzigen Fehler gemacht zu haben, versicherte er den Delegierten.

"Sie müssen nur wissen, dass ich ein ruhiges Gewissen habe." Früherer UEFA-Chef Michael Platini

Platinie kündigte bei seiner kurzen Ansprache an, seinen Kampf gegen die vierjährige Verbannung aus der Fußball-Welt vor den Gerichten weiterführen. Dieser Auftritt war nur durch eine Sondergenehmigung der FIFA-Ethikhüter möglich, denn Platini ist von allen Fußball-Aktivitäten verbannt worden. Nach seiner Abschiedsrede verließ Platini die Kongreßhalle im Grand Resort Lagonissi durch einen Seitenausgang. Nach Meinung des DFB-Präsidenten Reinhard Grindel hätte Platini auf diesen Auftritt verzichten sollen. Der Kongress solle schließlich "vom Programm des neuen Präsidenten und nicht von den Fehlern seines Vorgängers" geprägt sein.