Zunahme um 22 Prozent Übergriffe auf Flüchtlingsheime stark angestiegen

Die Zahl der Übergriffe auf Flüchtlingsunterkünfte in Bayern hat im Jahr 2016 noch einmal deutlich zugenommen. Sie stiegen um 22 Prozent auf 94 Fälle. Betroffen sind alle Regionen in Bayern.

Knapp 90 Prozent der Angriff auf Flüchtlings- und Asylbewerberheime waren dabei nach Angaben der Ermittlungsbehörden rechtsextremistisch motiviert. Dies bekam jetzt die Landtags-SPD auf Anfrage vom Bayerischen Innenministerium mitgeteilt.

Sieben Anschläge allein in München

Sieben Anschläge gab es allein in München und je drei in Ansbach, Bad Kissingen und Neumarkt in der Oberpfalz. Doppelt zugeschlagen haben die Täter auch in Fürth, dem niederbayerischen Ergoldsbach und im oberfränkischen Warmensteinach. Insgesamt zieht sich ein Flickenteppich von 94 Anschlägen gegen Asyl- und Flüchtlingsunterkünfte durch alle bayerischen Regionen.

SPD will stärkere Videoüberwachung

Markus Rinderspacher, Fraktionschef der Landtags-SPD

"Das sind keine Kavaliersdelikte", reagierte Markus Rinderspacher, Fraktionschef der Landtags-SPD, entsetzt. Es gehe hier um Straftaten wie Volksverhetzung, Beleidigung, Sachbeschädigung und Brandstiftung. Rinderspacher forderte ein verbessertes polizeiliches Handlungskonzept zur Sicherung von Flüchtlingsunterkünften. Das dürfe nicht Flüchtlingshelfern oder einer ehrenamtlichen Sicherheitswacht überlassen werden.

Die Videoüberwachung des Außenbereichs rund um Flüchtlingsunterkünfte hat aktuell auch der bayerische Datenschutzbeauftragte befürwortet.