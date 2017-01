Uber, Airbnb und Co. Koalition will Regeln für die Sharing-Economy

Per Airbnb günstig in einer Privatwohnung übernachten, sich per Uber in einem Privatwagen herumfahren lassen: Die "Sharing-Economy" hat viele Freunde – doch bislang kaum Regeln. Das soll sich nun ändern. Von Christian Schiffer

Uber gehört zu den unbeliebtesten Unternehmen der Welt. Die Firma aus San Francisco möchte beispielweise die Taxi-Brache "disrupten", wie es im Silicon Valley so schön heißt. Das wiederum finden die Taxifahrer nicht gut - weltweit haben sie gegen den US-Konzern demonstriert. In Paris setzten wütende Taxifahrer 2015 sogar die Sängerin Courtney Love fest. Die Ex-Frau des verstorbenen Nirvana-Sänger Kurt Cobain hatte den Fehler gemacht, sich in einem Uber-Auto zum Flughafen fahren lassen zu wollen.

Für Uber gelten andere Regeln als für Taxis

Taxifahrer-Protest gegen Uber in Brasilien

Hierzulande gab es lange Auseinandersetzungen zwischen Uber und den Behörden, denn während Taxiunternehmen strengen Regeln unterliegen, was zum Beispiel Tarife und Fahrgastrechte angeht, gelten diese Regeln für Uber nicht. Auch Haftungs- und Versicherungsfragen waren lange Zeit ungeklärt und das wiederum hat mit dazu geführt, dass Uber auf dem deutschen Markt seinen gesamten Service kaum anbieten konnte.

Die Geschäftsmodelle der Sharing-Economy sind umstritten, das gilt auch für Airbnb. Der Wohnungsvermittler soll die Mietpreise nach oben treiben, Städte wie etwa Barcelona gehen massiv gegen den Missbrauch mit Airbnb -Wohnungen vor.

21 Regeln für die Sharing Economy

Was also tun? Wie können Regeln für die Sharing-Economy aussehen? Diese Frage beschäftigt seit längerem schon das Bundeswirtschaftsministerium von Sigmar Gabriel. Nun haben sich auch die Koalitionsfraktionen zu Wort gemeldet. Wie das Handelsblatt berichtet, haben Union und SPD 21 Punkte aufgelistet, bei denen Handlungsbedarf bestehe.

So sollen Haftungsfragen geklärt werden und genaue Anforderungen definiert werden, etwa an Wohnungen, die per Airbnb vermittelt werden. Bei Airbnb -Wohnungen müssten dann zum Beispiel angemessene Brandschutzvorkehrungen getroffen werden.

Neue Regeln noch vor der Bundestagswahl

Ein weiteres Ziel ist es, für mehr Gerechtigkeit zwischen den Branchen zu sorgen: Während Airbnb in Deutschland kaum reguliert wurde, gab es für Uber von der Politik und Behörden strenge Auflagen. Die Vorschläge sollen möglichst schnell in den Bundestag eingebracht werden, sodass die neuen Regeln noch in dieser Legislaturperiode in Kraft treten können.