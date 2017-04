Erdogans Türkei-Referendum Jeder zweite Türke in Bayern beteiligt sich

Viele der wahlberechtigten Türken in Bayern haben ihre Stimme über das Verfassungsreferendum von Präsident Recep Tayyip Erdogan abgegeben. In München waren es knapp 48 Prozent, also rund 55.000 Menschen. Das sind so viele wie im Bundesdurchschnitt. Damit war die Wahlbeteiligung höher als bei der türkischen Parlamentswahl 2015.

Es gab nur zwei Abstimmungsorte im Freistaat: eine in Fürth und in München. Entsprechend lang war für viele Wähler die Anreise und das Warten mit anderen Wahlberechtigten in der Schlange.

Harte Worte

Dabei war deutlich mehr Polizei vor Ort als in den vergangenen Jahren. Zu größeren Zwischenfällen kam es nicht. Was an Unmut zu beobachten war, war vor allem verbaler Natur, also harte Beschimpfungen der Gegner, wobei „Vaterlandsverräter“ für die Nein-Sager noch das harmloseste war.

Keine Prognosen

Prognosen oder Nachwahlumfragen wie in Deutschland gibt es bei den Auslandstürken nicht - vor allem weil die eigentliche Wahl ja erst am kommenden Sonntag stattfindet. Bei den letzten Parlamentswahlen hatten 60 Prozent der Türken in Deutschland die AKP von Erdogan gewählt. Viele von ihnen stammen aus ländlich-konservativ und islamisch geprägten Gegenden. Zudem hat Erdogan den Türken in Deutschland ein neues Selbstbewusstsein gegeben.

Ob das beim jetzigen Referendum auch so ist, ist rein spekulativ. So wie es aussieht, wird es am kommenden Sontag sehr knapp werden.

Die Fakten zum Referendum auf einen Blick Warum wird gewählt? Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan will die Verfassung ändern und die parlamentarische Demokratie in ein Präsidialsystem umwandeln. Im türkischen Parlament verfehlte die geplante Verfassungsänderung aber eine Zweidrittelmehrheit. Da jedoch mehr als 330 Abgeordnete zugestimmt hatten, war der Weg für ein Referendum frei. Hier entscheidet die einfache Mehrheit. Wer kann wählen? Außerhalb der Türkei können etwa 2,9 Millionen türkische Staatsbürger ihre Stimme abgeben. In Deutschland sind rund 1,4 Millionen Menschen wahlberechtigt. Wählen darf, wer eine türkische Staatsbürgerschaft besitzt und über 18 Jahre alt ist. Wo wird gewählt? Deutschlandweit wurden 13 Wahllokale eingerichtet. In Bayern wurde in München und in Fürth abgestimmt. Gewählt wurde vom 27. März bis zum 9. April, täglich von 9.00 bis 21.00 Uhr. Eine Briefwahl war nicht möglich. Was passiert mit den Stimmen? Die Stimmen aus Fürth werden zusammen mit allen anderen in die Türkei gebracht und nach dem Referendum am 16. April ausgezählt. Umfragen sagen einen knappen Wahlausgang voraus.

Angst vor Druck

Die Abstimmung ist anonym - Konsequenzen muss niemand fürchten. In München fand die Abstimmung in den Alten Postgaragen statt - an einem neutralen Ort.

Wäre die Abstimmung im Konsulat gewesen, also auf türkischem Boden, hätte er schon Angst gehabt, dass man ihm eventuell den Pass abnimmt, sagte ein Erdogan-Gegner. Die Lager seien gespalten, allerdings nicht so stark wie in der Türkei selbst. Lautstark zu streiten und nach der Wahl wieder zusammen Tee zu trinken, ist auch Teil der türkischen Kultur, berichten Ja-Sager.

Auszählung in Bayern

Die abgegebenen Stimmen werden in Bayern ausgezählt. Das geheime Ergebnis kommt zusammen mit den Stimmen in weiße Säcke, die dann versiegelt mit einem Charterflugzeug nach Ankara gebracht werden. Sie werden am 16. April zusammen mit den anderen Stimmen in der Türkei nochmal ausgezählt.

Während des Flugs sind Vertreter der Parteien dabei, auch der Oppositionsparteien, die gewährleisten sollen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Auch bei der Wahl selbst waren schon Beobachter der Parteien anwesend - allerdings keine unabhängigen von der OSZE zum Beispiel. Sie sind erst in der Türkei selbst vor Ort.