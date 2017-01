Bernhard Langer und der "Wahlbetrug" Fake News aus dem Hause Trump

Wahlbetrug in den USA: Auch Bernhard Langer, "the very famous golfer" habe ihn erlebt. So hat es Donald Trump am Montag bei einem Treffen mit Parlamentariern berichtet. Sein "Freund Bernhard" habe ihm erzählt, er sei an einem Wahllokal in Florida abgewiesen worden, während viele Menschen vor und hinter ihm in der Schlange gestanden und Stimmen abgegeben hätten, "die nicht aussahen, als sollten sie wählen dürfen". Wieder ein Beleg dafür, dass das Establishment gegen Trump arbeitet? "Ich werde um eine groß angelegte Untersuchung zu Wahlbetrug bitten", so Trump am Mittwoch auf Twitter.

Ein Freund von einem Freund hat erzählt ...

Das Problem: An der Geschichte sind mindestens drei Dinge grundfalsch. Erstens: "Bernhard Langer ist kein Freund von Trump", wie seine Tochter Christina auf Nachfrage klarstellt. Zweitens: Ihr Vater, der zwar seit langem in Florida lebt, sei deutscher Staatsbürger und dürfe daher gar nicht an US-Wahlen teilnehmen - was ihm, anders als Trump, auch bewusst ist, wie ein Interview aus dem Jahr 2014 zeigt. Folglich und drittens hat Langer die Anekdote gar nicht selbst erlebt, sondern offenbar nur im Gespräch mit Trump wiedergegeben, was ein Bekannter ihm erzählt habe. Auch den latent rassistischen Spin - Menschen, die "nicht aussahen, als sollten sie wählen dürfen" - hat wohl erst Trump in die Geschichte gebracht.

Ebenso falsch wie vieldiskutiert

Hat Trump da also etwas verwechselt? Einfach drauflos schwadroniert? Oder bewusst verfälscht? Falls die Geschichte irgendwas belegt, dann nur, wie es Trump, der sich so häufig über "Fake News" in den Medien beschwert, mit der Wahrheit hält. Bernhard Langer hat jedenfalls guten Grund, die Geschichte richtig zu stellen.

In vielen US-Medien wird sie diskutiert, der angebliche Urheber aus Bavaria gerät in den Verdacht des Hinterwäldlertums: Die Wähler in Florida mit ihren oft lateinamerikanischen Wurzeln sähen eben nicht so aus wie Wähler in Bayern, schreibt ein Forist auf der Seite der "Washington Post".

Der größere Teil des Spotts trifft allerdings Trump selbst. "Trump entscheidet jetzt also aufgrund des Aussehens, wer Amerikaner ist?" mokiert sich ein anderer Leser. Und schließt mit Verweis auf die kräftig getönte Haar- und Gesichtsfarbe des Präsidenten: "Trump ist orange. Menschen sind nicht orange. Ist Trump überhaupt ein menschliches Wesen?"