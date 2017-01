Amtsübernahme in Washington Trump propagiert Zeitenwende

"America the beautiful", sang der Mormonen-Chor kurz bevor Donald Trump seinen Amtseid ablegte. Doch das Bild, das der neue Präsident in seiner Antrittsrede von den USA zeichnete, war alles andere als schön.

"Mütter und Kinder, in Armut gefangen. Verrostete Firmen, die wie Grabsteine in unserer Landschaft stehen. Ein Bildungssystem, das in Geld schwimmt, aber unseren Schülern und Studenten Wissen vorenthält. Und die Gewalt, und die Gangs und die Drogen, die uns so vieler Leben beraubt haben und so viel Potenzial unerfüllt gelassen haben." US-Präsident Trump

Doch damit sei jetzt Schluss, so Präsident Trump. Die Macht gehe jetzt wieder über ans Volk, sagte er - und eine neue Zeit beginne.

"Von heute an leitet eine neue Vision unser Land. Von heute an wird nur gelten: America First, America First." US-Präsident Trump

Die USA würden Freundschaft und guten Willen im Verhältnis zu allen Nationen dieser Welt suchen, so Trump weiter, aber immer im Wissen, das jedes Land seine eigenen Interessen verfolgt. Und so werde jede Entscheidung, die er fällen werde, ob zu Steuern, Einwanderung oder in der Außenpolitik, danach ausgerichtet sein, ob es amerikanischen Arbeitern und amerikanischen Familien hilft.

Kein Friedensangebot an Trumps Gegner

Die Zeit leeren Geschwätzes sei vorbei, so Trump, es sei Zeit zu handeln. Zu lange schon habe eine kleine Gruppe in Washington vom System profitiert, während das Volk die Kosten tragen musste. "You will never be ignored again" - ihr werdet nie wieder ignoriert werden, versprach Trump den Amerikanern. Wer eine versöhnliche Rede erwartet hatte, in der sich der neue Präsident auch ausdrücklich an die wendet, die nicht für ihn gestimmt haben, sah sich enttäuscht. Donald Trumps erste Rede als Präsident war vielmehr sehr ähnlich wie seine Reden als Kandidat: kämpferisch nämlich.

Am Rande der Veranstaltung gab es Proteste und auch Auseinandersetzungen. Black-Lives-Matter-Aktivisten ketteten sich bei einer der Zugangsstellen an, um gegen den neuen Präsidenten zu protestieren. Die große Frage ist, wie die große Parade aus Anlass der Amtseinführung von Präsident Trump verlaufen wird: denn in Washington sind Trump-Gegner genauso vertreten wie Trump-Anhänger.