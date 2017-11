US-Notenbank Trump schlägt Powell als neuen Fed-Chef vor

Mit Erklärung vor Journalisten im Rose Garden des Weißen Hauses hat US-Präsident Trump bestätigt, was seit Tagen spekuliert worden ist: Die Vorsitzende der US-Notenbank Yellen muss nach Ende ihres Vertrages gehen. Der Neue heißt Jerome Powell

"Er ist stark, engagiert und schlau. Und wenn der Senat meinen Vorschlag bestätigt, wird er seine vielen Talente einsetzen, um unsere unabhängige Notenbank zu führen. Es gibt nur wenige Positionen in unserer Regierung, die noch wichtiger sind, glauben sie mir." Donald Trump, US-Präsident

Für Trump ist Powell die perfekte Wahl: Er ist nach außen ein neues Gesicht. Aber Powell hat voraussichtlich keine Absicht mit drastischen Zinsschritten die Rallye an den Börsen in Gefahr zu bringen. Das sagt auch der Analyst Terry Simpsons der Investmentfirma Black Rock.

"Die Märkte wollen Powell. Er steht für das schrittweise, transparente Vorgehen der Fed gegenüber den Märkten in den vergangenen Jahren." Terry Simpsons Investmentgesellschaft Rockwell

Ein Millionär wird Fed-Chef

Jerome Powell, zukünftiger Fed-Chef

Jerome Powell ist Jurist. Er hat lange als Investment-Banker gearbeitet. Die Washington Post schreibt, er wird der reichste Vorsitzende der Fed seit Jahrzehnten sein. Sein Vermögen wird auf bis zu 55 Millionen US-Dollar geschätzt. Nach seiner Zeit in der Finanzindustrie übernahm er Aufgaben bei einem überparteilichen Think Tank in Washington. Als die Republikaner 2011 drohten, die Schuldengrenze des Bundes nicht weiter anzuheben, warnte Powell seine Parteikollegen vor den Folgen. Auch dieses Jahr im August machte er seinen Punkt noch einmal klar.

"Wenn die Schuldengrenze nicht angehoben wird, können die USA nicht mehr alle Rechnungen bezahlen. Das wäre ein gehöriger Schock für die Wirtschaft. Und niemand darf glauben, dass die Fed Haushalte oder Unternehmen vor den Folgen solch einer Entscheidung schützen kann." Jerome Powell, zukünftiger Fed-Chef am 25.August 2017

Später wurde Powell von Präsident Obama als ein Gouverneur der Fed berufen. Er ist ein Mann des Ausgleichs. Und auch jetzt erwartet niemand von Powell einen radikalen Kurswechsel – am wenigsten US-Präsident Trump selbst.

"Unsere Wirtschaft braucht korrekte Geldpolitik und eine kluge Aufsicht unseres Banksystems." Donald Trump, US-Präsident

Powell wird keinen völlig neuen Kurs einschlagen

Janet Yellen, derzeitige Fed-Chefin

Powell wird die Politik der bisherigen Chefin der Fed, Yellen, fortsetzen. Das heißt, beiben die Konjunkturdaten weiter so stabil können die US-Leitzinsen langsam steigen. Der massive Ankauf von Anleihen soll schrittweise auslaufen. Allein in einem Punkt könnte sich Powell emanzipieren: Er hält offenbar nicht alle Gesetze für notwendig, die nach der Finanzkrise 2008 zur Regulierung des Bankensektors erlassen worden sind.

"Uns geht es um Verbesserungen, wie zum Beispiel weniger Lasten für kleine Banken. Das sind Reformen mit gesundem Menschenverstand, um wirksam zu regulieren aber ohne unnötige Belastungen." Jerome Powell, zukünftiger Fed-Chef

Der Senat muss dem Vorschlag des Präsidenten zustimmen. Dann könnte Powell den Vorsitz der Fed im Februar übernehmen. Zuvor wird die Notenbank vermutlich im Dezember noch einmal die Leitzinsen erhöhen – so sagen es Analysten in den USA voraus.