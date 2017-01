Vor der Amtsübergabe Donald Trump als einziger Star

Zu Füßen des Lincoln-Denkmals traten Country-Sänger auf, Bands wie "3 Doors Down" oder "The Piano Guys" - alle eher Unbekannte auf der internationalen Bühne. Doch Trump-Anhänger störten sich nicht daran. Eine Frau sagte, Veteranen, Polizisten, Feuerwehrleute, Landwirte - das seien ihre Stars. Ein Mann sagte, sie brauchten nur einen Star, und das sei Donald Trump.

Letzte Rede vor dem Amtseid

Trump selbst erinnerte an den Wahlkampf, die Menschenmassen bei seinen Auftritten. Er versprach seinen Anhängern, sie würden nun nicht mehr vergessen werden:

"Es ist eine Bewegung entstanden, man sagt, wie sie es noch nie auf der Welt gegeben hat. Etwas ganz, ganz besonderes. Wir werden unser Land vereinen. Unser Slogan ist: 'Mach Amerika wieder großartig'. Aber wir werden Amerika für das ganze Volk großartig machen, für alle." Donald Trump

Was heute passiert Heute Mittag kann Trump damit anfangen. Der Tag beginnt mit einem Gottesdienst, dann holt er Präsident Obama im Weißen Haus ab und fährt zum Kapitol. Gegen 12 Uhr - 18 Uhr deutsche Zeit - wird er den Amtseid leisten, als 45. Präsident der USA. Trump wird dafür zwei Bibeln nutzen: Die eigene Familienbibel und die Bibel von Präsident Lincoln. Auch Obama hatte sie bei seinem Amtseid genutzt.

Erste Rede als Präsident

Danach hält Trump seine erste Rede als Präsident, eine Einstimmung auf die kommenden vier Jahre. Trump sagte, er habe sie selbst geschrieben - mit Hilfe seines Teams. Sein Sprecher Sean Spicer sagte: "Es wird weniger ein Themenkatalog, mehr eine philosophische Vision, wie er das Land einschätzt, die Rollen von Regierung und Bürgern."

Anschließend beginnt das Regieren - Trump wird die ersten Verfügungen unterzeichnen. Später am Tag gibt es eine Parade, vorbei am Weißen Haus. Am Abend feiert der Präsident auf mehreren Bällen in der Stadt.

Straßensperren, Sicherheitskräfte, Proteste

Washington ist für das Ereignis stark gesichert worden. Straßen sind mit Betonsperren und Lastwagen blockiert, zehntausende Sicherheitskräfte sind im Einsatz. Zum Amtseid selbst werden 100-tausende Zuschauer erwartet. Parallel gibt es mehrere Demonstrationen, für, mehrheitlich aber gegen Trump.

Abschied von Michelle und Obama

Für Präsident Obama und seine Familie enden heute acht Jahre im Weißen Haus. Trump wird sie am Kapitol verabschieden - dann verlassen Sie die Stadt.

Für viele in der Stadt ist das ein trauriger Abschied, am Abend gab es eine Danke-Party, mit Applaus für Obama. Ein Mann sagte: "Er hat uns gut repräsentiert, gut gesprochen, das Bild eines erstklassigen Präsidenten." Eine andere Besucherin bedauerte: "Es ist traurig, ich denke, viele von uns haben in den letzten Monaten mehr geweint als in den Jahren zuvor. Der Frauen-Marsch am Samstag gibt Hoffnung."

Donald Trump startet mit historisch niedriger Zustimmung ins Amt. Laut Umfragen macht er nur auf gut 40 Prozent der Amerikaner einen guten Eindruck Zum Vergleich: Bei Obama waren es im Jahr 2009 fast 80 Prozent.