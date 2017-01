Trump und die Medien Ein explosives Verhältnis

Trump und die Medien - das Verhältnis war schon immer angespannt. Am Wochenende eskalierte es im Streit um Besucherzahlen bei seiner Amtseinführung. Trumps Sprecher Sean Spicer versuchte, die Berichterstattung zu korrigieren - mit Zahlen, die Journalisten sofort als falsch widerlegten. In der Sendung "Meet the Press" führte Trump-Beraterin Kellyanne Conway daraufhin den Begriff "alternative Fakten" ein. Im Laufe des Gespräches musste Moderator Chuck Todd lachen. Conway sagte: "Lach ruhig!". Er lache nicht, er sei verwirrt, entgegnete der Moderator - für Conway ein Symbol, wie sie von der Presse behandelt würden.

Trump: "Presse will mich delegitimieren"

Trump und seine Mitarbeiter haben das Gefühl, die Presse ist gegen sie. Sein Stabschef Reince Priebus sagte, die Medien wollten Trump delegitimieren - dagegen werde man jeden Tag ankämpfen. Der Demokrat Brian Fallon vermutet eine andere Intention. Er war Sprecher von Hillary Clinton.

"Donald Trump und seine Regierung wollen nicht zulassen, dass es eine objektive Wahrheit gibt, auf die wir uns alle einigen können. Wenn wir uns nicht bei den Fakten einig sind, können wir uns niemals auf die Lösungen für unsere Herausforderungen einigen. Die Trump-Regierung ist entschlossen, eine alternative Realität zu schaffen, eine Blase, damit ihre Unterstützer weiterhin hören, was sie hören wollen." Brian Fallon

"Trump ist überragend, wenn er einen Gegenpart hat"

Viele Journalisten wiesen die Vorwürfe der Trump-Regierung zurück. Der konservative Radio-Moderator Hugh Hewitt sagte bei NBC, es sei nicht gut, seine Präsidentschaft mit einem Krieg gegen die Medien zu beginnen - so endeten schlechte Präsidentschaften. Eliana Johnson von "Politico" vermutete Absicht:

"Trump ist überragend, wenn er einen Gegenpart hat. Er hat die Medien als neue Opposition bezeichnet, darum macht er sie zu seinem Gegenpart." Eliana Johnson

"Zerschlag' das Porzellan"

Selbst im konservativen Nachrichtensender "Fox News" wurde Trump kritisiert. Experten und Moderatoren zeigten sich verwundert, warum der neue Präsident seine Amtszeit ausgerechnet mit einem Streit über Besucherzahlen anfängt. Fox-Moderator Bret Baier nannte den Auftritt von Trumps-Sprecher Spicer "schockierend". Aber:

"Die Unterstützer sagen: Das ist genau, was wir wollen. Zerschlag' das Porzellan. Das ist die Vollendung der Übernahme der republikanischen Partei. Nicht feindlich, die Leute wollten das - wegen der Handlungen der Obama-Regierung und der Republikaner." Bret Baier

"Wall Street Journal": Trump wird nicht aufhören

Kimberly Strassel vom konservativen "Wall Street Journal" sagte, der Präsident werde damit nicht aufhören - aus seiner Sicht gebe es keine Nachteile. Republikaner hätten die Medien immer schon als Gegenpart gesehen. Außerdem hätten sich viele Medien im Wahlkampf keinen Gefallen getan, als sie Clinton unterstützt hätten. Ob der Streit Trump schade?

"Man muss glauben, dass die Amerikanische Öffentlichkeit den Medien mehr glaubt als dem neuen Präsidenten, ich bezweifle, dass das Wette eindeutig ausgeht." Kimberley Strassel

Wie der Streit weitergeht, wird man schon heute beobachten können: Trumps Sprecher Spicer hält seine erste reguläre Pressekonferenz.