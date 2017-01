Europa und die NATO Das Trump-Orakel verstehen lernen

Das Interview des künftigen US-Präsidenten war ein Schock - im ersten Schritt für die Wirtschaft. So verunsichert wie die Automobilbauer sind auch andere Bereiche - beispielsweise die NATO und die EU. Die Sicherheitsexperten und Außenminister reagierten in Brüssel entsetzt.

Im Grunde ist genau das eingetreten, was man in Europa immer befürchtet hatte: Auch wenige Tage vor Trumps Amtsantritt ist man auf dieser Seite des Atlantiks kein bisschen schlauer, was eigentlich von dem künftigen US-Präsidenten zu erwarten ist. Eine "einheitliche Linie" in Trumps Regierungsmannschaft - die Außen- oder Europapolitik betreffend - sucht der deutsche Chefdiplomat Steinmeier jedenfalls bislang vergebens, wie er zugibt. Und so klingt es fast schon beschwörend, wenn der Deutsche in Brüssel sagt:

"Ich kann mir das nicht vorstellen, dass eine amerikanische Administration dem Gedanken folgt, dass Europa für sie in irgendeiner Weise unwichtig werden könnte. Das kann ich mir mit Blick auf die Geschichte der USA nicht vorstellen." Bundesaußenminister Steinmeier

Klarmachen, dass Trump die EU braucht

Steinmeier setzt also darauf, dass die Europäer Trump in Gesprächen doch irgendwie beibringen werden, wie wichtig sie für ihn sind. Dass der das auch so sieht, dafür gibt es bislang nicht das geringste Anzeichen. Auf die Frage, ob eine starke EU wichtig sei für Amerika, antwortete Trump im Interview: "Ich glaube nicht, dass das für die USA eine Rolle spielt." Für den scheidenden deutschen Außenminister steht jedenfalls fest, dass die transatlantische Beziehung an Wert keinesfalls verlieren darf. Und noch eine Lehre zieht er aus EU-Sicht:

"Mit Blick auf manche Ungewissheit, wie zukünftig amerikanische Außenpolitik aussieht, ist dem einen oder anderen vielleicht nochmal zusätzlich klar geworden, wie wichtig es ist, dass Europa beieinander steht. Dass Europa gemeinsame Positionen vertritt." Bundesaußenminister Steinmeier

Der Außenminister weiß selbst genau, wie schwierig das ist. Weil die Kräfte, die Europa auseinander zu zerren versuchen, stark sind. Derzeit jedenfalls hört sich vieles von dem, was Trump sagt, nach einem Anfeuerungsruf für diese Kräfte an. So etwa, wenn er den Brexit, den geplanten britischen Ausstieg aus der EU, lobt und mutmaßt, die Briten werden nicht die einzigen sein, die davonziehen. Die EU-Außenbeauftragte Mogherini gab als Antwort als sie jetzt nach Trump gefragt wurde:

"Ich glaube, die EU wird zusammen halten. Davon bin ich 100-prozentig überzeugt." EU-Außenbeauftragte Mogherini

Auf ähnliche Art und Weise versucht auch die NATO sich selbst Mut zuzusprechen: "Der Generalsekretär ist absolut überzeugt davon, dass die künftige US-Regierung zur NATO stehen wird", sagte eine Sprecherin auf Nachfrage. Nachdem Trump das Militär-Bündnis als "hinfällig", als "obsolet" bezeichnet hatte.

Herauslesen, was Trump meinen könnte

Im Prinzip stehen EU und NATO vor demselben Problem: Sie müssen versuchen, aus dem sich ständig selbst widersprechenden Trump herauszulesen, was das für die Zukunft bedeutet. Behauptete doch Trump im selben Interview, dass die "NATO ihm sehr wichtig" sei. Fest steht, dass der bald mächtigste Mann der Welt das Militär-Bündnis trotz aller Zuversichtsbekundungen alarmiert hat:

"Ich glaube, überall in den verschiedenen NATO-Mitgliedsstaaten hat man das mit ähnlicher Sorge gelesen wie ich." Bundesaußenminister Steinmeier

Sowohl von EU- als von NATO-Seite jedenfalls dürfte man jetzt versuchen, so schnell wie möglich mit dem Trump-Team ins Gespräch zu kommen und den künftigen US-Präsidenten davon zu überzeugen, dass er es ohne seine angestammten Partner schwer haben dürfte, "Amerika wieder groß zu machen" - wie er versprochen hat.

Ob Trump es darüber hinaus schafft, das zerbrechlich gewordene Europa endgültig in seine Einzelteile zu zerlegen oder dafür sorgt, dass es sich selbst wieder zusammen schweißt, indem es mehr Verantwortung übernimmt, ist eine offene Frage.