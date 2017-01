Im Interview mit "Bild" und "Times" Trump teilt aus

In einem Interview mit "Bild" und "Times" hat der zukünftige US-Präsident Trump seine Vorstellungen zur US-Außen und Wirtschaftspolitik dargelegt. Dabei hagelte es auch Kritik für Angela Merkels Flüchtlingspolitik. Außerdem lobte er den Brexit und drohte deutschen Autobauern Strafzölle an.

Das Interview mit "Bild" und "Times" stieß in US-Medien auf mäßiges Interesse. Eine Ausnahme gab es, weil die Verbindungen der Trump-Kampagne zur russischen Regierung unmittelbar vor dessen Amtseinführung immer noch nicht ganz geklärt sind. Ob Trump Putin oder der deutschen Kanzlerin mehr Vertrauen schenken werde?

Deals mit Russland und Großbritannien

Wir werden erst einmal beiden vertrauen und sehen, wie lange das anhält, so Donald Trump. Vielleicht halte das Vertrauen ja gar nicht lange. Er wolle sehen, ob er angesichts der europäischen Sanktionen "einige gute Deals mit Russland machen könne", unter anderem, um Atomwaffenarsenale zu reduzieren. Auch mit Großbritannien werde er nach dem Brexit einen Deal machen, versicherte der zukünftige US-Präsident wenig überraschend.

Er hatte der britischen Führung zum Austritt aus der EU gratuliert. Trump gehe davon aus, dass weitere Länder aus der EU austreten würden.

Kritik an der Kanzlerin

Angela Merkels Flüchtlingspolitik: Für Trump ein katastrophaler Fehler, weil all diese Illegalen ins Land gelassen wurden. Gemeint waren offensichtlich in Deutschland aufgenommene Flüchtlinge. Anders als der designierte Ex-General James Mattis, der bei seiner Senatsanhörung vergangene Woche die NATO für unverzichtbar erklärte, sagte Trump, das Verteidigungsbündnis verfolge ein altes Modell und sei unter anderem "obsolet", weil es sich nicht der Terrorbekämpfung gewidmet habe und nicht alle Länder angemessen in die Verteidigung investierten.

Warnung an die Autobauer

Deutschen Autoherstellern drohte Trump mit Einfuhr-Zöllen von 35 Prozent. Wolle "BMW eine Fabrik in Mexiko bauen, könnte der Autobauer gute Geschäfte vergessen". Solche Drohungen sind nichts Neues.

Im Februar 2016 hatte Donald Trump bei einem Wahlkampfauftritt gegenüber Unternehmen, die das Land verlassen, bemerkt:

"So machen wir das, freuen Sie sich drauf: Jedes einzelne Mal, wenn sie etwas in den Vereinigten Staaten verkaufen, werden sie 35 Prozent Steueraufschlag zahlen. Und genau das würde ich jedem Unternehmen sagen, das unser Land verlassen will!" Donald Trump

America first

Die großen deutschen Autohersteller haben seit langem Produktionsstätten in den USA. BMW plant eine mexikanische Fabrik für 2019. Donald Trump vertrat also auch im Bild-Interview seine Devise "America first". Autobauer Ford nahm bereits von einer großen Investition in Mexiko Abstand.

Kanzlerin Merkel kenne er nicht, so Trump, er habe aber trotz seiner Kritik "das Gefühl, sie sei eine großartige Anführerin".