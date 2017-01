Trump-Interview sorgt für Unruhe Gegenwind für die Autohersteller

Deutschen Autobauern könnten unter Donald Trump in den USA harte Zeiten bevorstehen. Vor jedem Haus in der 5th Avenue stünde ein Mercedes, aber Chevrolets in Deutschland gebe es keine, klagte Trump. Den deutschen Autobauern drohte er daher Strafzölle an. Bei BMW bleibt man erstmal gelassen.

In einem Interview mit "Times" und "Bild" hat der designierte US-Präsident Donald Trump Leitlinien seiner an diesem Freitag beginnenden Präsidentschaft umrissen. Dabei setzte er zu einem Rundumschlag an, der neben der Flüchtlingspolitik der Kanzlerin und der NATO auch deutsche Autohersteller zum Ziel hatte: Unfair würden sie sich verhalten, denn es gebe keine Gegenseitigkeit.

Trump droht Autoherstellern

In New York wären zu viele deutsche und zu wenige US-Autos zu sehen.

"Wie viele Chevrolets sehen Sie in Deutschland? Nicht allzu viele, vielleicht gar keine, man sieht dort drüben gar nichts, es ist eine Einbahnstraße." Er sei zwar für Freihandel, so Trump weiter, aber nicht um jeden Preis. Es müsse ein fairer Handel sein.

Zuletzt hatte Trump auch dem japanischen Autobauer Toyota und dem US-Konzern General Motors mit hohen Strafzöllen gedroht, sollten sie Autos für den US-Markt in Mexiko bauen. Zudem strich der US-Konzern Ford nach der Kritik von Trump eine geplante Milliardeninvestition in Mexiko und steckt stattdessen 700 Millionen Dollar in ein US-Werk.

BMW bleibt entspannt

Produktion in den USA BMW begann 2016 mit den Bau seines ersten mexikanischen Werks. Es war geplant ab 2019 dort 3er vom Band fahren zu lassen. Audi hat seinen neuen Produktionsstandort am 30.September 2016 im mexikanischen San José Chiapa eröffnet. Dort wird der Audi-SUV Q5 produziert.

Den Autobauern drohte er daher hohe Einfuhr-Zölle an: "Ich würde BMW sagen, wenn sie eine Fabrik in Mexiko bauen und Autos in die USA verkaufen wollen ohne eine 35-Prozent-Steuer, dann können sie das vergessen." Bei BMW reagiert man gelassen auf diese Ankündigungen und hält an den Plänen für ein Werk in San Luis Potosi in Mexiko fest. "Die BMW Group ist in den USA zuhause", erklärte das Unternehmen am Montag in München.

"Die Kirche im Dorf lassen"

CDU-Fraktionsvize Michael Fuchs hat angesichts dieser Drohungen zu Gelassenheit aufgerufen. "Man sollte die Kirche im Dorf lassen. Trump wird nicht alles, mit dem er jetzt droht, durchsetzen können", sagte Fuchs der Nachrichtenagentur Reuters. Deutsche Firmen sollten sich nicht einschüchtern lassen. Strafzölle würden zu höheren Autopreisen in den USA führen. "Spätestens wenn die Preise in den USA signifikant steigen werden, wird er sich dem Druck seiner Wähler beugen müssen. Doch so weit wird es nicht kommen", sagte Fuchs.

Der Generalsekretär des Wirtschaftsrates der CDU, Wolfgang Steiger, äußerte sich ähnlich. "Die USA sind an internationale Handelsverträge gebunden wie viele unserer Partner außerhalb der EU", so Steiger. Gerade deutsche Autofirmen stünden zudem für die gegenseitige internationale Vernetzung.

Gabriel hält gegen

Auch Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel zeigte sich unbeeindruckt von Trumps Drohungen. Er warnte die USA vor einer Abschottung durch Strafsteuern für im Ausland produzierte Autos. Die amerikanische Autoindustrie würde dadurch schlechter, schwächer und teurer.

Zudem würden sich amerikanische Autobauer umgucken, wenn auch Zulieferteile, die nicht in den USA produziert würden, mit Strafzöllen belegt würden.

"Dann müssen sie halt bessere Autos bauen"

Gabriel äußerte zudem Zweifel daran, ob Trump seine Pläne etwa für Strafsteuern auf aus Mexiko importierte Autos überhaupt umsetzen könne: "Ich würde mal abwarten, was dazu der von Republikanern dominierte Kongress sagt. Das sind eigentlich Politiker, die das Gegenteil von Herrn Trump wollen." Auf Trumps Beschwerde, dass es kaum amerikanische Autos in Deutschland gebe, gab Gabriel zurück, dann müsse sich die USA eben mehr anstrengen.

"Dafür müssen die USA bessere Autos bauen." Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel

Obsolet, aber wichtig?

Erneut bezeichnete Trump die Verteidigungsallianz Nato als obsolet. Sie sei vor langer Zeit entworfen worden, und viel zu wenige Mitgliedsländer zahlten das, was sie müssten.

"Wir sollen diese Länder schützen, aber viele dieser Länder zahlen nicht, was sie zahlen müssten", sagte er. "Das ist sehr unfair gegenüber den USA. Abgesehen davon ist mir die Nato sehr wichtig."

Unruhe bei der NATO

In der EU und bei der NATO sorgen diese Äußerungen für Unruhe. Dass Trump die Nato für obsolet betrachte, sei bei der Nato mit Besorgnis aufgenommen worden, so Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier nach einem Gespräch mit Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel. "Wir müssen sehen, was daraus für die amerikanische Politik folgt."

Mit Blick auf die EU sprach Steinmeier auch die Äußerungen Trumps zu möglichen Strafzöllen auf importierte Autos an. "Wir gehen davon aus, dass unser amerikanischer Partner sich auch weiterhin an die völkerrechtlichen Verpflichtungen und Regelungen der Welthandelsorganisation hält", sagte Steinmeier.

Trump prophezeit weitere EU-Austritte

Der Europäischen Union sagte Trump nach dem Brexit, dem Austritt Großbritanniens, schwere Zeiten voraus. "Wenn Sie mich fragen, es werden weitere Länder austreten." Der Zustand der EU sei ihm aber nicht sehr wichtig. "Schauen Sie, zum Teil wurde die Union gegründet, um die USA im Handel zu schlagen, nicht wahr? Also ist es mir ziemlich egal, ob sie getrennt oder vereint ist, für mich spielt es keine Rolle."