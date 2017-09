Flüchtlingspolitik Trumps neue Obergrenze

Was die CSU fordert, ist in den USA Realität: eine Obergrenze für Flüchtlinge. Donald Trump will ihre Zahl auf 45.000 drücken. Wieviele es tatsächlich werden, hängt unter anderem von zwei Faktoren ab: Dem Rechtsstreit um Trumps Einreisestopp und dem Bau der Mauer zu Mexiko, der nicht vorankommt.

Von: Michael Kubitza