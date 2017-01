Erlass von Trump Grenzen dicht für viele Flüchtlinge

Als ersten ausländischen Staatsgast hat US-Präsident Trump die britische Premierministerin May empfangen. Beide betonten die enge Beziehung ihrer Länder. May stellte klar, dass die Sanktionen gegen Russland aufrecht erhalten werden. May zufolge bekannte sich Trump "100 Prozent" zur NATO. [mehr - tagesschau | zum Artikel: May auf US-Besuch - Trump steht "100 Prozent" zu NATO ]