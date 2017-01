US-Einreisestopp für sieben Länder Wahlversprechen trifft auf Wirklichkeit

"Ich ordne eine neue Überprüfung an, die radikale islamische Terroristen von den USA fern halten soll. Wir wollen sie hier nicht" Donald Trump

Eine klare Ansage des neuen US-Präsidenten. Im Detail heißt das: In den kommenden zunächst 90 Tagen werden Bürger aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern keine Einreisevisa bekommen. Der Erlass gilt für Irak, Syrien, Iran, Libyen, Somalia, Sudan und Jemen. Zudem reduziert Donald Trump im Namen der nationalen Sicherheit die Zahl aller aufzunehmenden Flüchtlinge auf 50.000 im Jahr. Im Haushaltsjahr 2016 haben die USA bescheidene 85.000 Flüchtlinge aufgenommen, darunter knapp 39.000 Muslime.

Das Prozedere? "Call Mr. Trump!"

Kurz nach Inkrafttreten des Einreisestopps sind erste Flüchtlinge auf US-Flughäfen gestoppt und in Gewahrsam genommen worden. Und es trifft nicht nur Flüchtlinge. Wie die New York Times berichtet, wurden neben anderen auch zwei Iraker auf dem New Yorker Kennedy Airport festgehalten.

Einer der Festgehaltenen, Hamid Chalid Darwisch, hat in der Vergangenheit zehn Jahre lang im Irak für die US-Regierung gearbeitet. Der zweite, Haider Samir Abdulchalek Alschawi, sei in die USA geflogen, um bei seiner Frau und seinem Sohn zu sein. Die Ehefrau habe für eine US-Vertragsfirma gearbeitet. Anwälte der beiden Männer haben laut dem Zeitungsbericht bei einem Gericht in der Stadt einen Antrag auf sofortige Freilassung gestellt. Mit ihren Klienten zusammentreffen durften sie nicht. Einer der US-Grenzbeamten auf dem Flughafen habe gesagt: "Ruft Mr. Trump an."

Endstation Transitzone

Es wird erwartet, dass künftig auch in anderen Ländern Flüchtlinge mit Destination USA auf Flughäfen stranden. Bekannt ist der Fall von sieben Menschen aus dem Irak und dem Jemen - darunter eine vierköpfige Familie -, die in Kairo daran gehindert wurden, eine Maschine der EgyptAir nach New York zu besteigen.

Trumps Anordnung - sie hat auch schon auf europäischen Flughäfen Folgen. Die niederländische Fluggesellschaft KLM verweigerte heute erzwungenermaßen sieben Fluggästen die Reise in die USA. Ein Sprecher der Airline sagte: "Wir hätten sie gerne mitgenommen, aber es ist sinnlos. Nach der Landung werden sie nicht reingelassen." Es handelte sich um zwei Passagiere, die von Amsterdam aus fliegen wollten, und um fünf, deren Flug an anderen Orten beginnen sollte. Alle hatten gültige Visa.

Auch die Führung des Internet-Giganten Google zeigt sich schockiert - und reagiert: In einer internen Mitteilung hat die Google-Führung offenbar rund 100 Auslands-Mitarbeiter davor gewarnt, möglicherweise von dem Dekret betroffen zu sein und sie aufgefordert, unverzüglich in die Vereinigten Staaten zurückzukehren.

Wer kommt, wer rein darf und wer nicht

Trump erhofft sich von der Maßnahme einen besseren Schutz vor Terroranschlägen. Ob das gelingt, steht in den Sternen. Die nichtstaatliche Organisation International Rescue Committee erklärte, das Überprüfungssystem der USA für Flüchtlinge sei bereits ziemlich sicher - zwölf bis 15 Staatsagenturen seien daran beteiligt. Der neue Einreisestopp gilt nur für sieben Staaten - und etwa nicht für Afghanistan, Katar, Saudi Arabien, Tunesien. Der Bundestagsabgeordnete Omid Nouripour (Grüne) äußerte in der Huffington Post Deutschland den Verdacht, es seien vor allem die Länder ausgenommen, "mit denen Trumps Firmen Geschäfte machen".

Zudem bleiben die USA auch mit beschränktem Anspruch auf Asyl ein Einwanderungsland. Nach Regierungsangaben sind im Jahr 2015 rund 730.000 Menschen US-Staatsbürger geworden. Gut eine Million Einwanderer hätten 2014 mit der Green Card den Status des "permanenten Einwohners" erlangt, eine Vorstufe zur Staatsbürgerschaft - der größte Teil aus Mexiko, Indien und China. 13 Prozent der US-Bürger sind Einwanderer, die Zahl der Muslime liegt mit 0,6 Prozent bei etwas unter zwei Millionen.

Laute und leise Kritik von Hilfsorganisationen

Die islamische Bürgerrechtsbewegung Cair kündigte an, am Montag Klage auf Bundesebene einzureichen. Es sei zu hinterfragen, ob das Dekret verfassungsgemäß sei. Auch andere Flüchtlingsorganisationen protestierten gegen den Erlass - in den USA etwa der Catholic Relief Service. Der Präsident des jüdischen Hilfsverbandes HIAS, Mark Hetfield, nannte die Maßnahme "widerwärtig und abscheulich". In einem Appell erinnern 1.700 Rabbiner an Einreisebeschränkungen in den 1930er Jahren. Schon damals habe "Fremdenfeindlichkeit die Fähigkeit unserer Nation, Mitgefühl zu zeigen, übertroffen".

Die UN-Organisationen UNHCR und IOM schreiben, Religion, Nationalität oder Ethnie dürften beim Thema Asyl keine Rolle spielen. Direkte Kritik an Trump üben sie nicht: die USA stellen einen großen Teil ihrer Finanzmittel.