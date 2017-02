Richter stoppt Einreiseverbot Trump nennt Anordnung "lächerlich"

Bewegende Szene am Internationalen Flughafen von Boston. In der Nacht landeten mit einer Lufthansa Maschine wieder Menschen aus dem Iran in den Vereinigten Staaten. Ein junger Mann holte seine Schwiegermutter ab. „Es war eine lange Woche. Wir haben nichts falsch gemacht. Wir haben die ganze Woche geweint“, sagt er dem lokalen Fernsehsender.

Pünktlich zur Geburt in den USA

Seine Schwiegermutter saß im Flugzeug als Donald Trump seinen Erlass unterschrieb und musste umkehren. Jetzt ist sie rechtzeitig zur Geburt ihres Enkels in die Vereinigten Staaten eingereist. „Ich bin glücklich und traurig zur selben Zeit. Glücklich, dass wir etwas in unserem System haben, dass uns davor beschützt, was er getan hat.“

Das „etwas“ ist Richter James Robat im Bundesstaat Washington. Er hatte per einstweilige Verfügung das Einreiseverbot für Menschen aus überwiegend muslimischen Ländern gestoppt. Es würde gegen die Verfassung verstoßen. Und es würde Menschen, die einen Job, eine Familie oder ein Studium in den USA haben, großen Schaden zufügen, hieß es zur Begründung.

US-Präsident Trump meldete sich zu dem Urteil aus seiner Sommerresidenz in Florida zu Wort und schickte via Kurz-Nachrichtendienst Twitter wütende Nachrichten: "Die Meinung dieses angeblichen Richters ist lächerlich und wird überstimmt werden." Und: „Wenn ein Land nicht mehr entscheiden kann, wer rein und raus kommt, besonders aus Sicherheitsgründen – große Probleme.“

Außenministerium stoppt Einreiseverbot

Inzwischen hat das US-Außenministerium das Einreiseverbot offiziell ausgesetzt, sich also der Entscheidung des Richters gebeugt. Ein Sprecher des US-Außenamts sagte, wenn die Visa an sich gültig seien, dürften Muslime aus den sieben betroffenen Ländern wieder einreisen.

Nun wird mit Spannung erwartet, ob Trump seinerseits bei einem Bundesberufungsgericht Widerspruch gegen die Anweisung des Richters einlegt. Und zwar, um so das Einreiseverbot wieder in Kraft zu setzen.

Trump hatte vor einer Woche per Dekret die Einreise von Bürgern der mehrheitlich muslimischen Länder Irak, Iran, Libyen, Somalia, Syrien, Sudan und Jemen für 90 Tage gestoppt. Flüchtlingen aus aller Welt war zudem die Einreise für 120 Tage untersagt worden, syrischen Flüchtlingen auf unbestimmte Zeit.