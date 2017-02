Einreiseverbot gestoppt Trump setzt auf stärkere Kontrollen

Donald Trump hatte auf die Patriots als Sieger beim Superbowl gesetzt. Der Sieg wird nach seinem Geschmack gewesen sein. Das Team aus Boston lag weit zurück und hat es dann in der Verlängerung doch noch geschafft. Das war auch einer der wenigen Erfolge, die der Präsident an diesem Wochenende verbuchen konnte. Ein Richter aus Seattle hat sein Einreiseverbot gestoppt. Ein Berufungsgericht den Eilantrag der Regierung, es wieder in Kraft zu setzen abgelehnt. Auf die Frage, ob er denn etwas anders machen würde in der Rückschau, sagte Präsident Trump dem Fernsehsender Fox News: "Alles läuft rund."

Strengere Kontrollen an den Grenzen

Der Kampf vor Gericht geht jedenfalls weiter. Bis heute Nachmittag müssen die Regierung und die klagenden Bundesstaaten weitere Unterlagen an das Berufungsgericht in San Francisco schicken. Es wird dann noch einmal über das Einreiseverbot entscheiden. Das kann sehr schnell gehen oder einige Tage dauern. Unabhängig davon hat Präsident Trump strengere Kontrollen an der Grenze angeordnet. Er schrieb: "Ich habe das Heimatschutzministerium angewiesen, die Menschen, die in unser Land kommen sehr genau zu kontrollieren." Das kann zu langen Wartezeiten bei der Einreise führen, vor allem, wenn man aus dem Jemen, Somalia, dem Iran oder Irak kommt.

Außerdem beschimpft der Präsident weiterhin die Gerichte, die nicht machen, was er will:

"Ich kann es einfach nicht glauben, dass ein Richter unser Land einer solchen Gefahr aussetzt. Wenn etwas passiert, gebt ihm und dem Gerichtswesen die Schuld. Menschen strömen herein. Schlecht!" Trump auf Twitter

Seit der Richter am Freitag das Einreiseverbot aufgehoben hat, versuchen viele Menschen aus den aus den betroffenen Ländern so schnell wie möglich die USA zu erreichen, denn noch immer nicht sicher, wie lange das Tor offen bleibt. Kamal Fadlalla arbeitet an einem Krankenhaus in Brooklyn. Er hatte seine Familie im Sudan besucht und durfte eine Woche nicht in die USA zurückkehren:

„Ich bin glücklich, wieder hier zu sein", sagte er am Flughafen in New York. "Ich mache mir vor allem Sorgen um meine Patienten, für sie zu sorgen, ist unser Job."

Der amerikanische Vizepräsident Mike Pence hat am Wochenende das Einreiseverbot aus sieben Ländern verteidigt. Am Ende wird wohl das Verfassungsgericht entscheiden müssen, ob das Einreiseverbot rechtens ist.