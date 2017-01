Trumps Einreisestopp Erstes Urteil friert Dekret ein

Für Präsident Trump ist es ein weiteres Wahlkampf-Versprechen, das er eingelöst hat: Ein Einreise-Verbot für Bürger von sieben muslimischen Ländern, außerdem ein vorläufiger Stopp des amerikanischen Flüchtlings-Programms. Alles, um das Land sicherer zu machen, vor Terroristen zu schützen. Gestren verteidigte er das Einreise-Verbot noch einmal:

"Es ist kein Muslim-Bann. Wir sind total vorbereitet, es funktioniert sehr schön, sie sehen es an den Flughäfen, überall. Wir haben einen sehr strengen Bann und strikte Kontrollen, die wir schon seit Jahren haben sollten." Donald Trump

Die Polizei steht bereit, um Demonstranten abzudrängen, die am Flughafen von New York gegen das Einereiseverbot demonstrieren.

Wenige Stunden später bremste ihn eine Richterin aus, zumindest teilweise. Sie urteilte im Sinne von rund 100 Reisenden aus den betroffenen Ländern. Sie waren mit gültigen Visa in den USA angekommen, dann aber wegen des Einreise-Stopps an den Flughäfen festgehalten worden. Die Richterin entschied, sie hätten ein starkes Argument, dass ihre Rechte verletzt wurden. Laut Urteil dürfen sie nicht in ihre Herkunfts-Länder zurückgeschickt werden.

Auch der Iraker Hameed Khalid Darweesh war stundenlang festgehalten worden. Anwälte setzten sich für ihn ein, schließlich durfte er doch einreisen. Er sagte: "Ich habe ein spezielles Visum in meinem Pass, ich und meine Familie, weil ich für die US-Regierung gearbeitet habe, im Krieg. Als ich herkam, sagten sie: 'Nein', sie behandelten mich, als ob ich die Regeln gebrochen hätte, etwas falsch gemacht hätte."

Laute und leise Proteste

An mehreren Flughäfen hatte es Demonstrationen gegen den Einreise-Stopp gegeben. Für Trumps Kritiker ist das Urteil ein erster Erfolg. Sie wollen aber noch mehr einreichen. Der Rat für Amerikanisch-Islamische Beziehungen prüft eine Verfassungs-Klage. Marielena Hincapié vom nationalen Rechts-Zentrum für Einwanderung kritisierte die neuen Vorschriften:

"Sie sind teuer, ineffektiv und gefährlich für unser Land. Und sie gefährden Leute, die am verletzlichsten sind, Flüchtlinge, die bei uns Schutz suchen." Marielena Hincapié

Auch demokratische Politiker kritisierten den Einreise-Bann. Der Minderheits-Führer im Senat, Chuck Schumer, sagte, der Freiheits-Statue liefen Tränen die Wange herunter. Eine großartige amerikanische Tradition sei zu Boden getrampelt worden.

Schutz vor Terror teils vorgeschoben

Republikaner wie der Abgeordnete Jack Kingston lobten Trump dagegen. Kingston sagte bei CNN:

"Das sind Länder, die nicht dafür bekannt sind, die USA zu lieben. Die Idee, einen Bann wieder einzuführen, den wir schon einmal hatten, so dass wir sortieren können, wer kommt rein, was machen sie hier, wie lange bleiben sie. Ich denke, das ist ein Schritt nach vorn, unsere Grenzsicherheit zu organisieren." Jack Kingston

Trump hatte den Einreise-Stopp unter anderem mit den Anschlägen vom 11. September begründet. Kritiker wiesen darauf hin, die meisten Attentäter seien damals aus Saudi-Arabien gekommen - das Land ist von dem Einreise-Stopp nicht betroffen.

Die USA hatten schon vorher strenge Regeln, bevor Flüchtlinge ins Land kommen dürfen. Der Überprüfungsprozess kann bis zu zwei Jahre in Anspruch nehmen. Im vergangenen Jahr nahmen die USA rund 85.000 Flüchtlinge auf.