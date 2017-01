Trump-Reaktionen aus dem Freistaat Bavarian Angst oder Optimismus?

Rund um die US-Truppenübungsplätze Hohenfels und Grafenwöhr blicken heute rund 8.000 Amerikaner gespannt nach Washington D.C.. Äußern wollen sie sich nicht, schließlich geht es um ihren obersten Dienstherren und Politik ist auf dem Truppenübungsplatz Tabu. Anders ist es bei Grafenwöhrs Bürgermeister Edgar Knobloch, der sich die Vereidigung im Fernsehen anschauen will. Schließlich sind die Amerikaner einer der größten Arbeitgeber in der nördlichen Oberpfalz. Dass sich für den Truppenübungsplatz etwas verändern wird, glaubt der Bürgermeister allerdings nicht.

"Wir gehen schon davon aus, dass in Grafenwöhr der Truppenübungsplatz so wie er ist, auch mit dem Personal, das angestellt ist, bleibt." Edgar Knobloch, Bürgermeister Grafenwöhr

Seinen optimistischen Blick in die Zukunft hat Edgar Knobloch auch einigen ehemaligen Chefs der US Armee in Grafenwöhr zu verdanken. Zu ihnen hat der Oberpfälzer noch gute Kontakte. Einige von ihnen sind heute Generäle im Pentagon: „General Hörtling, der war auch hier stationiert, der hat gesagt, der letzte Soldat, der Deutschland verlassen wird, wird aus Grafenwöhr kommen. Er hat auch gesagt, Grafenwöhr ist ein Kronjuwel der US Armee. Das sind Hinweise, die uns optimistisch stimmen. Wir hoffen, dass diese Meldungen an den neuen Präsidenten weitergegeben werden.“

In Nürnberg wird die Amtseinführung des neuen US-Präsidenten im Deutsch-Amerikanischen Institut live übertragen. Das Besondere: auch Politikwissenschaftler der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg sind eingeladen. Mit ihnen können Gäste über mögliche Auswirkungen der Wahl diskutieren. Zum Beispiel über eine mögliche Neuausrichtung der transatlantischen Beziehungen. Außerdem sollen Comedy-Einlagen für Auflockerung sorgen.

Im Amerikahaus in München bleiben die Bildschirme heute dunkel, zur Amtseinführung ist keine Veranstaltung geplant.

Die Politikwissenschaftlerin Britta Waldschmidt-Nelson hat gerade fünf Jahre in Washington gelebt, wo sie beim Deutschen Historischen Institut gearbeitet hat. Mittlerweile ist sie Professorin an der Universität Augsburg, ihr Schwerpunkt sind unter anderem die transatlantischen Beziehungen. Was die Auswirkungen von Trumps Präsidentschaft auf die bayerische Wirtschaft angeht, gibt sie Entwarnung:

"Man muss sagen, dass der amerikanische Präsident, was die Außen- und Handelspolitik angeht, letztendlich doch immer an die Zustimmung des Kongresses gebunden ist. Das heißt, eine Aufkündigung von Handelsverträgen, Umweltschutzabkommen, oder auch die Einführung von Schutzzöllen, sind alles Dinge, die nur mit Zustimmung des Kongresses durchgeführt werden können." Politikwissenschaftlerin Britta Waldschmidt-Nelson

Etwas anderes macht Britta Waldschmidt-Nelson mehr Sorgen:

„Wenn Rassismus, Sexismus, Ausländerfeindlichkeit, wenn das im Alltag wieder okay ist, sich so zu verhalten, das ist etwas ganz Bedenkliches. Da sollen und müssen die Leute, die anderer Meinung sind, sich auch öffentlich dagegen aussprechen.“

Joachim Preiss aus Schweinfurt ist vor 20 Jahren in die USA ausgewandert. In Colorado betreibt er eine Firma für energieeffizientes Bauen. Angst, dass er und seine Firma unter Trump zu leiden haben, hat er nicht.

"Viele Dinge in der Energieeffizienz sind inzwischen so etabliert und kosteneffizient, dass es eigentlich wirtschaftlich nicht mehr Sinn macht, Energie zu verschwenden. Selbst in Amerika, wo die Energie so billig ist, wir zahlen also 13, 14 Cent pro Kilowattstunde und trotzdem ist Solar wettbewerbsfähig. Da kann ein Präsident wenig ausrichten. Wenn es wirtschaftlich Sinn macht, dann werden die Leute das machen." Joachim Preiss

Und auch um seine bayerische Heimat macht er sich keine Sorgen: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass er so viel ausrichten kann. Das hat man beim Obama ja auch gesehen: Wenn der Kongress sich querstellt, dann kann er wenig ausrichten. Und das wird beim Trump genauso sein. Wenn er sich zu viele Feinde macht, dann wird er sicher genauso gegen die Wand rennen, wie Obama. Es gibt also schon einige Sicherheitsmechanismen, die verhindern, dass er zu viel verrückte Dinge macht", sagt Preiss.

Joachim Preiss hat ein einfaches Rezept in der allgemeinen Aufregung um Trump. Es lautet: erst einmal die Nerven zu bewahren. Im zweiten Schritt rät er dann aktiv zu werden, seine Stimme zu erheben und die Demokratie leben. Anschauen will er sich die Vereidigung heute aber nicht.