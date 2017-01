Amtsübergabe in den USA Trump übernimmt die Macht

Vermutlich um kurz vor 18 Uhr deutscher Zeit wird Donald Trump seinen Amtseid schwören. Dann ist er ganz offiziell der 45. Präsident der Vereinigten Staaten. Dass er in den nächsten vier Jahren als der "mächtigste Mann der Welt" gilt, liegt vor allem an einem Koffer und an einer Karte.

Es sind die eigentlichen Symbole der Macht des US-Präsidenten: So wie die Herrscher im Mittelalter Krone und Zepter hatten, so bekommt der neue US-Präsident heute den Atomkoffer und eine Karte mit dem Nuklearcode. Und zwar um Punkt 12 Uhr Ostküsten-Zeit, betont der Historiker Allan Lichtman von der American University in Washington, egal, ob Donald Trump dann schon seinen Amtseid geleistet hat oder nicht.

"Er wird sofort um Punkt 12 Uhr der neue Präsident sein, auch wenn sich der Amtseid aus irgendeinem Grund verzögern sollte. Denn dann wird ihm der Nuklearcode überreicht." Allan Lichtman von der American University in Washington

Der Kofferträger in der Nähe von Trump

Für die Öffentlichkeit wird davon nichts sichtbar sein. Doch ab 18 Uhr deutscher Zeit wird künftig immer ein Kofferträger in der Nähe von Donald Trump sein, auch wenn er im Ausland ist, in der Air Force One fliegt oder im Urlaub Golf spielt. Diese verantwortungsvolle Aufgabe üben insgesamt fünf US-Soldaten im Schichtdienst aus - rund um die Uhr.

15 Minuten um über einen Gegenangriff zu entscheiden

Pete Metzger war einer der Atomkoffer-Träger für Ronald Reagan. Ein stressiger Job, denn im Falle eines Atombombenangriffs bleiben dem US-Präsidenten weniger als 15 Minuten, um über einen Gegenangriff zu entscheiden.

"Die Zeit ist so kurz zwischen Alarm und Reaktion. Man muss jeden Moment vorbereitet sein. Deswegen war einer von uns immer ganz nah beim Präsidenten." Pete Metzger

Um 11 Uhr 55 ist dies noch Barack Obama, aber ab 12 Uhr mittags hat Donald Trump Zugriff auf den Nuklearcode und die Macht über 7000 Atomsprengköpfe.

Ab 12 Uhr kann nur noch Trump den Atomangriff befehlen

Anders als viele glauben, enthält der 20 Kilo schwere Atomkoffer, der in den USA auch "Football" genannt wird, keinen Knopf oder Schalter. Sondern das Wichtigste ist eine 7 mal 12 Zentimeter große Karte. Diese enthält den Identifizierungscode des Präsidenten, so dass der Verteidigungsminister sicher sein kann, dass niemand außer dem Präsidenten den Atomangriff befehligt. Dieser Code funktioniert nur mit einem Gegenstück, das der Präsident stets bei sich tragen muss: eine laminierte Plastikkarte, auch "Biscuit", also Keks genannt.

Obamas Warnung vor Trumps Macht über den Atomkoffer

Der Atomkoffer in den Händen von Donald Trump - im Wahlkampf war das durchaus ein Thema. Barack Obama warf Trump vor.

"Wenn seine engsten Berater nicht mal seinen Tweets trauen können, wie können wir ihm dann die Nuklearcodes anvertrauen?" Barack Obama, 44. US-Präsident

Doch genau die muss Barack Obama heute um 18 Uhr deutscher Zeit an Donald Trump abgeben. Und den Atomkoffer, in dem sich außerdem noch ein Schwarzbuch mit möglichen Angriffszielen befindet, eine Liste mit Atombombensicheren Bunkern und eine Anleitung für das nationale Warnsystem in den USA.

Die Übergabe des Atomkoffers - viel wichtiger als Rituale

Aus machtpolitischer Sicht ist dies das eigentliche Ereignis des Tages: All die symbolträchtigen Rituale, mit denen der friedliche Machtwechsel der ältesten Demokratie der Welt heute gefeiert wird, verblassen im Vergleich dazu. Atomkoffer und Nuklearkode der Supermacht USA, "Football" und "Biscuit", sind dann bei Donald Trump.