Nach "Dienstantritt" Viel Tadel, aber auch Lob für Trump

Von selbst sagt Kanzlerin Angela Merkel kein Wort über Donald Trumps Antrittsrede. Zu Gast bei der CDU-Baden-Württemberg spricht sie über den Zusammenhalt der Gesellschaft, über die innere Sicherheit und über Europa – aber dann wird sie natürlich nach Trumps Amtseinführung gefragt.

Merkels Antwort: Uns allen gehe es am besten, wenn man in der internationalen Wirtschaftsordnung und in der Verteidigungspolitik nach gemeinsamen Regeln handelt. Das transatlantische Verhältnis werde in den nächsten Jahren nicht weniger wichtig als zuletzt – und wenn es unterschiedliche Meinungen gebe, finde man am besten Kompromisse, wenn man sich respektvoll austausche.

Also: Mahnungen und allgemeine Einschätzungen – aber inhaltlich keine direkte Reaktion auf Trumps Antrittsrede. Merkel und ihr Umfeld sind noch dabei, sich ein Bild von Trumps künftiger Außenpolitik zu machen. Wohlwollend nahm man in Kanzleramt und Koalition zur Kenntnis, dass der neue Außenminister Rex Tillerson und der neue Verteidigungsminister James Mattis etwas andere Töne anschlagen als der neue Präsident – obwohl es gegen das neue Personal auch Vorbehalte gibt. Merkels außenpolitischer Berater Christoph Heusgen sagte in dieser Woche bei einem seiner seltenen öffentlichen Auftritte: Als man vom Kabinett von Präsident Trump erfahren habe, da sei es schon sehr beruhigend gewesen, dass der neue Außenminister Rex Tillerson von Steve Hadley beraten wird.

"Seither schläft man wieder sehr viel besser." Christoph Heusgen, außenpolitischer Berater von Angela Merkel

"Andere Antrittsrede erhofft"

Steve Hadley, von dem Heusgen spricht, war Sicherheitsberater von George W. Bush in dessen zweiter Amtszeit; von damals kennen sich die beiden. Heusgens Hoffnung: Hadley möge die neue US-Regierung dahingehend beeinflussen, dass sich an den Beziehungen zu Deutschland und Europa möglichst wenig ändert.

Unterm Strich rät Merkels außenpolitischer Berater zu etwas mehr Gelassenheit bezüglich Präsident Trump – ähnlich wie der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt, der heute im NDR allerdings auch sagte, dass er sich von Trump eine andere Antrittsrede erhofft hätte: eine, die anders klingt als dessen Wahlkampfreden. Stattdessen habe Trump eine Antrittsrede gehalten, die man so von einem neu gewählten Präsidenten noch nicht gehört habe, sagte Hardt.

"Zeigen, wo Grenzen sind"

Thomas Oppermann

Andere reagierten deutlich schärfer auf Trumps Antrittsrede: SPD-Fraktionschef Oppermann bezeichnete sie im "Tagesspiegel" als nationalistisch und abstoßend, und der Grünen-Außenpolitiker Trittin nannte Trump einen Spalter, der die amerikanische Demokratie in seiner Antrittsrede verächtlich gemacht habe. Linken-Fraktionschef Bartsch forderte die Bundesregierung bei n-tv auf, Trump deutlich machen, wo Grenzen sind. Hätte ein anderer Präsident eines wichtigen Landes eine solche Rede gehalten, dann wären auch deutliche Worte gesagt worden. Bartsch sagte aber auch, die Beziehungen zu den USA lägen nicht nur am Präsidenten, und letztlich müsse man Trump an seinen Taten messen.

Lobende Worte für Trump kommen von AfD-Chefin Petry; sie sieht in ihm ein Vorbild. Trump habe in den USA einen Weg aus einer Sackgasse gewiesen; Petry wörtlich: "Genauso wollen wir das für Europa tun."