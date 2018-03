Trauer "Traumschiff"-Kapitän Siegfried Rauch ist tot

Der Schauspieler Siegfried Rauch ("Das Traumschiff") ist im Alter von 85 Jahren nach einem Treppensturz gestorben. Er sei in seinem Wohnort Untersöchering südlich von München tödlich verunglückt, bestätigte die Polizei in Penzberg.

"Traumschiff"-Kapitän und Rennfahrer



Rauch war in der Rolle des "Traumschiff"-Kapitäns Jakob Paulsen bekanntgeworden. Seine Karriere begann er 1958 an Theaterbühnen. Zu seinen erfolgreichsten Kinorollen gehörte 1970 die des Hauptmann Oskar Steiger in "Patton – Rebell in Uniform", der mit sieben Oscars ausgezeichnet wurde. Anfang der 1970er Jahre gelang ihm der schauspielerische Durchbruch: 1971 spielte er im Klassiker "Le Mans" an der Seite seines guten Freundes Steve McQueen einen Rennfahrer und überzeugte dabei ohne viele Worte.

Rauch zog Bayern Hollywood vor

Der Sprung nach Hollywood wäre möglich gewesen, doch die bayerische Heimat war Rauch wichtiger als das große Geld in Amerika. In der ländlichen Idylle mit Blick auf die Alpen fühlte er sich wohl, seit 1973 lebte er in einem Bauernhaus in der Nähe von Murnau.

"Wenn ich arbeite, muss ich glücklich sein, und das kann ich nur in meinem Bauernhaus in Bayern und mit meiner Familie." Siegfried Rauch

Rauch spielte in "Die glückliche Familie" mit Maria Schell

Statt auf den Kinoleinwänden war Rauch immer öfter im Fernsehen zu sehen. So jagte er etwa in der Familienserie "Es muss nicht immer Kaviar sein" ab 1977 als Spion Thomas Lieven über den Fernsehschirm - und zeigte dabei seine charmante Seite. Außerdem war er Ende der 1980er Jahre unter anderem in der Serie "Die glückliche Familie" mit Maria Schell zu sehen. Ab 1999 war Rauch dann für 14 Jahre das Gesicht des "Traumschiffs". Bis ins hohe Alter stand er noch als Dr. Roman Melchinger in "Der Bergdoktor" vor der Kamera. Erst 2015 erfüllte sich Rauch "einen Lebenstraum" und veröffentlichte die CD "Moonlight & Lovesongs", er gab mehrere kleine Konzerte.

"Früher spielten Männer abends vorm Schlafzimmerfenster ihrer Angebeteten auf der Gitarre. Heute sind nur noch Italiener wahre Romantiker." Siegfried Rauch

Aus dem Kapitän wurde ein Hobby-Segler

Mehr als 30 Jahre zuvor hatte er schonmal eine Platte herausgebracht. Rauch blieb dem Wasser auch nach seinem Abschied vom "Traumschiff" treu: Das Segeln wurde seine liebste Freizeitbeschäftigung, wie er in einem Interview erzählte.

"Ich bin jetzt Kapitän auf meinem eigenen Segelboot." Siegfried Rauch

Insgesamt spielte Siegfried Rauch in zahlreichen Filmen und Serien mit. Der in Landsberg am Lech geborene Schauspieler erhielt zahlreiche Auszeichnungen. 2017 wurde er mit der Bayerischen Heimatmedaille des Freistaat Bayern und dem „Kaiser Stern“ des Tourismusverband Wilder Kaiser ausgezeichnet. Rauch war seit 1964 mit seiner Frau Karin erheiratet und hatte mit ihr zwei Söhne.