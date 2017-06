Fachkräftemangel im Tourismus Zauberwort "Mitarbeitermotivation"

Gastronomen und Hotelbesitzer klagen, weil sie kein Personal finden. Der Fachkräftemangel trifft die Branche besonders schwer. Denn die Jobs sind hart, die Mitarbeiter sind auch spätabends und am Wochenende gefordert. Um das Problem zu lösen, braucht es Kreativität.

Kurz vor der Mittagszeit. Sue Hortolani deckt die Tische im Garten des Schindlerhofs vor den Toren Nürnbergs ein. Edles Porzellan auf rustikalen Tischen, die im üppig begrünten Innenhof stehen. Gleich kommen die Gäste. Doch die junge Frau verliert ihre Gelassenheit nicht. Denn die Restaurantleiterin ist, so ihre tatsächliche Aufgabe, die Herzlichkeitsbeauftragte des Hotels. Sue Hortolani soll den Gästen fast jeden Wunsch von den Lippen ablesen.

"Ich würde mal sagen, 95 Prozent unserer Gäste gehen nicht glücklich raus, sondern begeistert." Sue Hortolani, Restaurantleiterin

Dass dem so ist, liegt auch daran, dass die Mitarbeiter gerne im Schindlerhof arbeiten. Dazu gehört, dass sie genau wissen, wie das Geschäft läuft. Das ist ungewöhnlich in der Branche. Am Smartphone kann jeder Mitarbeiter jederzeit alle Geschäftszahlen nachschauen. Nichts bleibt geheim.

"Es ist auch gut für die Mitarbeiter, wenn man einfach eine gewisse Transparenz im Unternehmen hat, damit die auch genau wissen, 'wieviel und was müssen wir heute noch geben, dass wir unser Monatsziel erreichen.' Ist ein schöner Ansporn." Sue Hortolani, Restaurantleiterin

Die Idee zur Transparenz-App hatte Hotel-Chefin Nicole Kobjoll in ihrer Schwangerschaft. Gerade weil sie damals nicht im Betrieb sein konnte, wollte sie immer wissen, wie es im Tagesbetrieb läuft. Ihr Ehemann hat die App weiterentwickelt. Inzwischen hat er sie schon an mehr als 300 andere Firmen in acht Ländern verkauft.

"Für die Mitarbeiterzufriedenheit ist es ganz wichtig, denn dadurch spüren sie, dass sie Mitunternehmer sind. Sie haben alle Informationen wie ich auch. Ein Mitarbeiter, der keine Informationen hat, kann keine Verantwortung übernehmen. Dagegen einer, der die volle Information hat, der wird zum Mitunternehmer und damit ändert sich seine Position und es wird für jeden einzelnen spannend." Nicole Kobjoll. Hotel-Chefin

Der Schindlerhof hat sich zu einer Marke entwickelt. Nicht nur bei den Gästen, die hier in den 92 Zimmern gerne übernachten und im Hotel tagen. Im Schindlerhof kennt man auch das Wort Fachkräftemangel nicht. Für die 20 Ausbildungsplätze bekommt Nicole Kobjoll jedes Jahr rund 300 Bewerbungen.

"Ich führe die Vorstellungsgespräche mit den Azubis. Ich suche mir die aus, die mit gut gefallen, lade sie zum Vorstellungsgespräch ein. Der wichtigste Punkt ist, dass sie dann zwei, drei Tage probearbeiten. Das letzte Wort hat das Team. Das Team wählt das Team aus." Nicole Kobjoll. Hotel-Chefin

Und dieser Weg erwies sich bisher als der richtige. Die Chefin hat keine Probleme, offene Stellen zu besetzen. Auch wenn die Anforderungen an die Mitarbeiter hoch sind: Arbeiten bis spät in die Nacht und an Wochenenden.

"Das ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn dir irgend ein Vorgesetzter dann einen neben dich hinstellt, mit dem du jetzt arbeiten musst. Das ist schwierig. Und wenn du das Gefühl hast, du hast das Team auch selber mit zusammengestellt, dann bist du in dem Team auch viel glücklicher." Nicole Kobjoll. Hotel-Chefin

Die Belegungsrate für den Schindlerhof liegt bei 70 Prozent – und damit über dem Schnitt der Hotels in Nürnberg, die zu gut 50 Prozent ausgelastet sind.